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У Дії тимчасово не працюють дві послуги для водіїв: що відомо

Київ • УНН

 • 324 перегляди

Заміна техпаспорта та перереєстрація авто через застосунок Дія тимчасово недоступні. Команда сервісу та МВС працюють над відновленням роботи.

У Дії тимчасово не працюють дві послуги для водіїв: що відомо

Заміна техпаспорта та перереєстрація авто через застосунок Дія тимчасово недоступні. Команда сервісу спільно з МВС працює над відновленням роботи. Інші послуги для водіїв залишаються активними, пише УНН із посиланням на сервіс Дія.

Водії та водійки, заміна техпаспорта та перереєстрація транспортного засобу через застосунок Дія тимчасово не працюють. Команда Дії разом із колегами з Головного сервісного центру МВС працюють над тим, аби якнайшвидше відновити повноцінну роботу двох послуг 

- йдеться у дописі.

Які послуги зараз доступні в Дії:

  • заміна чи відновлення водійського посвідчення;
    • призначення чи скасування належного користувача транспортного засобу.

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