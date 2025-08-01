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Скільки легкових авто придбали в Україні у липні 2025 року: дані статистики

Київ • УНН

 • 92 перегляди

У липні 2025 року українці придбали понад 6,4 тис. нових легкових авто, що на 1% більше, ніж торік. Toyota залишається лідером, а китайська марка BYD наближається до неї.

Скільки легкових авто придбали в Україні у липні 2025 року: дані статистики

У липні поточного року українці придбали понад 6,4 тис. нових легкових авто. Це на 1% більше, ніж у липні минулого 2024 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.

Деталі

Відносно червня 2025 року попит на нові авто зріс на 7%. Перше місце на ринку авто займає японська марка Toyota. Минулого року китайська марка авто BYD перебувала на дев’ятій сходинці рейтингу - зараз вона наближається до Тойоти.

У список топ-10 авто липня 2025 року увійшли:

  • TOYOTA - 820 одиниць (-20% до липня 2024 року);
    • BYD - 744 одиниць (+241%);
      • RENAULT - 654 одиниць (+11%);
        • SKODA - 559 одиниць (+48%);
          • VOLKSWAGEN - 491 одиниця (+47%);
            • HONDA - 319 одиниць (+9%);
              • HYUNDAI - 298 одиниць (+32%);
                • BMW - 263 одиниці (-58%);
                  • AUDI - 253 одиниці (+20%);
                    • ZEEKR - 191 одиниця (+125%).

                      Всього, за даними Укравтопрому, з початку року в країні було зареєстровано близько 39,3 тис. нових легкових авто. Це лише на 0,1% більше ніж торік.

                      Нагадаємо

                      За перше півріччя 2025 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області.

                      Євген Устименко

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