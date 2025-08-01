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Сколько легковых автомобилей было приобретено в Украине в июле 2025 года: данные статистики

Киев • УНН

 • 80 просмотра

В июле 2025 года украинцы приобрели более 6,4 тыс. новых легковых автомобилей, что на 1% больше, чем в прошлом году. Toyota остается лидером, а китайская марка BYD приближается к ней.

Сколько легковых автомобилей было приобретено в Украине в июле 2025 года: данные статистики

В июле текущего года украинцы приобрели более 6,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 1% больше, чем в июле прошлого 2024 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.

Детали

Относительно июня 2025 года спрос на новые авто вырос на 7%. Первое место на рынке авто занимает японская марка Toyota. В прошлом году китайская марка авто BYD находилась на девятой строчке рейтинга - сейчас она приближается к Toyota.

В список топ-10 авто июля 2025 года вошли:

  • TOYOTA - 820 единиц (-20% к июлю 2024 года);
    • BYD - 744 единицы (+241%);
      • RENAULT - 654 единицы (+11%);
        • SKODA - 559 единиц (+48%);
          • VOLKSWAGEN - 491 единица (+47%);
            • HONDA - 319 единиц (+9%);
              • HYUNDAI - 298 единиц (+32%);
                • BMW - 263 единицы (-58%);
                  • AUDI - 253 единицы (+20%);
                    • ZEEKR - 191 единица (+125%).

                      Всего, по данным Укравтопрома, с начала года в стране было зарегистрировано около 39,3 тыс. новых легковых автомобилей. Это лишь на 0,1% больше, чем в прошлом году.

                      Напомним

                      За первое полугодие 2025 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были город Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.

                      Евгений Устименко

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