Які регіони України є лідерами з продажу нових авто: дані за перше півріччя 2025 року
Київ • УНН
За перше півріччя 2025 року Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області стали лідерами з продажу нових авто. RENAULT Duster був бестселером серед нових, а серед вживаних лідирували Volkswagen Golf, Tesla Model Y та Audi Q5.
За перше півріччя 2025 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.
Деталі
Жителі Києва придбали - 11 000 нових легкових авто, а у Київській області було зареєстровано 3090 одиниць авто.
Водночас у Дніпропетровській області було куплено 2766 одиниць, в Одеській області - 1835 одиниць, а в Харківській області - 1733 одиниць авто. В усіх вищезазначених регіонах бестселером був компактний кросовер RENAULT Duster.
Найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків зафіксовані:
- Львівська область - 13457 одиниць;
- місто Київ - 10061 одиниць;
- Київська область - 8200 одиниць;
- Дніпропетровська область - 6686 одиниць;
- Рівненська область - 6448 одиниць.
Найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону у Київській, Дніпропетровській і Рівненській областях є Volkswagen Golf. У Києві найбільш популярним є Tesla Model Y, у Львівській області - Audi Q5.
Нагадаємо
За перше півріччя 2025 року український автопарк поповнився майже 33 000 нових легковиків. З них 22,5 тисяч авто було реалізовано приватним клієнтам, а 10,4 тисяч придбали юридичні особи.