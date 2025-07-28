Які автомобілі обирають українці та бізнес - нові дані
Київ • УНН
За перше півріччя 2025 року український автопарк поповнився майже 33 тис. нових легковиків. Приватні клієнти придбали 22,5 тис. авто, тоді як юридичні особи – 10,4 тис.
В Україні автопарк приватного та корпоративного секторів поповнився майже 33 тис. нових легковиків, при чому продажі в приватному сегменті авторинку зросли на 5%, а у корпоративному - зменшилися на 10%, повідомили в асоціації "Укравтопром" у понеділок, пише УНН.
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"За шість місяців 2025 р. український автопарк поповнили майже 33 тис. нових легковиків. З цієї кількості - 22,5 тис. легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 10,4 тис. придбали юрособи", - ідеться у повідомленні.
У порівнянні з І півріччям 2024 р., продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 5%, а у корпоративному впали - на 10%, зазначили в Укравтопромі.
Купуючи нові легкові авто приватні покупці, як вказано, віддавали перевагу таким моделям:
- TOYOTA RAV-4 – 1336 од.
- BYD Song Plus – 944 од.
- RENAULT Duster – 913 од.
- HYUNDAI Tucson – 851 од.
- VOLKSWAGEN ID.Unyx – 801 од.
Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувалися:
- RENAULT Duster – 1567 од.
- SKODA Octavia – 512 од.
- TOYOTA Prado – 380 од.
- TOYOTA RAV-4 – 332 од.
- SKODA Kodiaq – 330 од.
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