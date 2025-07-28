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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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The New York Times

Які автомобілі обирають українці та бізнес - нові дані

Київ • УНН

 • 1666 перегляди

За перше півріччя 2025 року український автопарк поповнився майже 33 тис. нових легковиків. Приватні клієнти придбали 22,5 тис. авто, тоді як юридичні особи – 10,4 тис.

Які автомобілі обирають українці та бізнес - нові дані

В Україні автопарк приватного та корпоративного секторів поповнився майже 33 тис. нових легковиків, при чому продажі в приватному сегменті авторинку зросли на 5%, а у корпоративному - зменшилися на 10%, повідомили в асоціації "Укравтопром" у понеділок, пише УНН.

Деталі

"За шість місяців 2025 р. український автопарк поповнили майже 33 тис. нових легковиків. З цієї кількості - 22,5 тис. легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 10,4 тис. придбали юрособи", - ідеться у повідомленні.

У порівнянні з І півріччям 2024 р., продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 5%, а у корпоративному впали - на 10%, зазначили в Укравтопромі.

Купуючи нові легкові авто приватні покупці, як вказано, віддавали перевагу таким моделям:

  1. TOYOTA RAV-4 – 1336 од.
    1. BYD Song Plus – 944 од.
      1. RENAULT Duster – 913 од.
        1. HYUNDAI Tucson – 851 од.
          1. VOLKSWAGEN ID.Unyx – 801 од.

            Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувалися:

            1. RENAULT Duster – 1567 од.
              1. SKODA Octavia – 512 од.
                1. TOYOTA Prado – 380 од.
                  1. TOYOTA RAV-4 – 332 од.
                    1. SKODA Kodiaq – 330 од.

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                      Юлія Шрамко

                      Юлія Шрамко

                      ЕкономікаАвто
                      Україна
                      Tesla
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