Какие автомобили выбирают украинцы и бизнес - новые данные
Киев • УНН
За первое полугодие 2025 года украинский автопарк пополнился почти 33 тыс. новых легковых автомобилей. Частные клиенты приобрели 22,5 тыс. авто, тогда как юридические лица – 10,4 тыс.
В Украине автопарк частного и корпоративного секторов пополнился почти 33 тыс. новых легковых автомобилей, причем продажи в частном сегменте авторынка выросли на 5%, а в корпоративном - уменьшились на 10%, сообщили в ассоциации "Укравтопром" в понедельник, пишет УНН.
Детали
"За шесть месяцев 2025 г. украинский автопарк пополнили почти 33 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества - 22,5 тыс. легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 10,4 тыс. приобрели юрлица", - говорится в сообщении.
По сравнению с I полугодием 2024 г., продажи новых легковых автомобилей в частном сегменте авторынка выросли на 5%, а в корпоративном упали - на 10%, отметили в Укравтопроме.
Покупая новые легковые авто, частные покупатели, как указано, отдавали предпочтение таким моделям:
- TOYOTA RAV-4 – 1336 ед.
- BYD Song Plus – 944 ед.
- RENAULT Duster – 913 ед.
- HYUNDAI Tucson – 851 ед.
- VOLKSWAGEN ID.Unyx – 801 ед.
В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
- RENAULT Duster – 1567 ед.
- SKODA Octavia – 512 ед.
- TOYOTA Prado – 380 ед.
- TOYOTA RAV-4 – 332 ед.
- SKODA Kodiaq – 330 ед.
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