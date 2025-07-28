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Какие автомобили выбирают украинцы и бизнес - новые данные

Киев • УНН

 • 1394 просмотра

За первое полугодие 2025 года украинский автопарк пополнился почти 33 тыс. новых легковых автомобилей. Частные клиенты приобрели 22,5 тыс. авто, тогда как юридические лица – 10,4 тыс.

Какие автомобили выбирают украинцы и бизнес - новые данные

В Украине автопарк частного и корпоративного секторов пополнился почти 33 тыс. новых легковых автомобилей, причем продажи в частном сегменте авторынка выросли на 5%, а в корпоративном - уменьшились на 10%, сообщили в ассоциации "Укравтопром" в понедельник, пишет УНН.

Детали

"За шесть месяцев 2025 г. украинский автопарк пополнили почти 33 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества - 22,5 тыс. легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 10,4 тыс. приобрели юрлица", - говорится в сообщении.

По сравнению с I полугодием 2024 г., продажи новых легковых автомобилей в частном сегменте авторынка выросли на 5%, а в корпоративном упали - на 10%, отметили в Укравтопроме.

Покупая новые легковые авто, частные покупатели, как указано, отдавали предпочтение таким моделям:

  1. TOYOTA RAV-4 – 1336 ед.
    1. BYD Song Plus – 944 ед.
      1. RENAULT Duster – 913 ед.
        1. HYUNDAI Tucson – 851 ед.
          1. VOLKSWAGEN ID.Unyx – 801 ед.

            В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

            1. RENAULT Duster – 1567 ед.
              1. SKODA Octavia – 512 ед.
                1. TOYOTA Prado – 380 ед.
                  1. TOYOTA RAV-4 – 332 ед.
                    1. SKODA Kodiaq – 330 ед.

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                      Юлия Шрамко

                      Юлия Шрамко

                      ЭкономикаАвто
                      Украина
                      Tesla
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