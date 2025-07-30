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Какие регионы Украины являются лидерами по продажам новых авто: данные за первое полугодие 2025 года

Киев • УНН

 • 866 просмотра

За первое полугодие 2025 года Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области стали лидерами по продажам новых авто. RENAULT Duster был бестселлером среди новых, а среди подержанных лидировали Volkswagen Golf, Tesla Model Y и Audi Q5.

Какие регионы Украины являются лидерами по продажам новых авто: данные за первое полугодие 2025 года

За первое полугодие 2025 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были город Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.

Детали

Жители Киева приобрели - 11 000 новых легковых автомобилей, а в Киевской области было зарегистрировано 3090 единиц авто.

В то же время в Днепропетровской области было куплено 2766 единиц, в Одесской области - 1835 единиц, а в Харьковской области - 1733 единиц авто. Во всех вышеупомянутых регионах бестселлером был компактный кроссовер RENAULT Duster.

Наибольшие показатели по регистрации ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей зафиксированы:

  • Львовская область - 13457 единиц;
    • город Киев - 10061 единиц;
      • Киевская область - 8200 единиц;
        • Днепропетровская область - 6686 единиц;
          • Ровенская область - 6448 единиц.

            Самым популярным подержанным автомобилем из-за границы в Киевской, Днепропетровской и Ровенской областях является Volkswagen Golf. В Киеве наиболее популярным является Tesla Model Y, во Львовской области - Audi Q5.

            Напомним

            За первое полугодие 2025 года украинский автопарк пополнился почти 33 000 новых легковых автомобилей. Из них 22,5 тысяч авто было реализовано частным клиентам, а 10,4 тысяч приобрели юридические лица.

            Евгений Устименко

            Авто
            Львовская область
            Ровненская область
            Киевская область
            Тесла Модель Y
            Харьковская область
            Одесская область
            Днепропетровская область
            Audi Q5
            Киев