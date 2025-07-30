Какие регионы Украины являются лидерами по продажам новых авто: данные за первое полугодие 2025 года
Киев • УНН
За первое полугодие 2025 года Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области стали лидерами по продажам новых авто. RENAULT Duster был бестселлером среди новых, а среди подержанных лидировали Volkswagen Golf, Tesla Model Y и Audi Q5.
За первое полугодие 2025 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были город Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.
Детали
Жители Киева приобрели - 11 000 новых легковых автомобилей, а в Киевской области было зарегистрировано 3090 единиц авто.
В то же время в Днепропетровской области было куплено 2766 единиц, в Одесской области - 1835 единиц, а в Харьковской области - 1733 единиц авто. Во всех вышеупомянутых регионах бестселлером был компактный кроссовер RENAULT Duster.
Наибольшие показатели по регистрации ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей зафиксированы:
- Львовская область - 13457 единиц;
- город Киев - 10061 единиц;
- Киевская область - 8200 единиц;
- Днепропетровская область - 6686 единиц;
- Ровенская область - 6448 единиц.
Самым популярным подержанным автомобилем из-за границы в Киевской, Днепропетровской и Ровенской областях является Volkswagen Golf. В Киеве наиболее популярным является Tesla Model Y, во Львовской области - Audi Q5.
Напомним
За первое полугодие 2025 года украинский автопарк пополнился почти 33 000 новых легковых автомобилей. Из них 22,5 тысяч авто было реализовано частным клиентам, а 10,4 тысяч приобрели юридические лица.