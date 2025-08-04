В "Дії" временно не работают две услуги для водителей: что известно
Киев • УНН
Замена техпаспорта и перерегистрация авто через приложение "Дія" временно недоступны. Команда сервиса и МВД работают над восстановлением работы.
Замена техпаспорта и перерегистрация авто через приложение "Дія" временно недоступны. Команда сервиса совместно с МВД работает над восстановлением работы. Другие услуги для водителей остаются активными, пишет УНН со ссылкой на сервис "Дія".
Водители, замена техпаспорта и перерегистрация транспортного средства через приложение "Дія" временно не работают. Команда "Дії" вместе с коллегами из Главного сервисного центра МВД работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную работу двух услуг
Какие услуги сейчас доступны в "Дії":
- замена или восстановление водительского удостоверения;
- назначение или отмена надлежащего пользователя транспортного средства.
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