В "Дії" временно не работают две услуги для водителей: что известно

$41.760.05
47.640.10
ukenru
Эксклюзив
15:11 • 36851 просмотра
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
4 августа, 12:41 • 37806 просмотра
Австрийский суд разрешил Нафтогазу взыскать более 120 млн евро активов с рф
Эксклюзив
4 августа, 12:06 • 70654 просмотра
Стоимость золота растет. Почему глобальный спрос на драгоценный металл вырос, а на ювелирные украшения упал
4 августа, 11:14 • 107207 просмотра
Ключи от противовоздушной обороны – в руках кремля? Как решение Госавиаслужбы влияет на боеготовность Украины
Эксклюзив
4 августа, 10:06 • 68777 просмотра
россияне начали добавлять в "шахеды" легковоспламеняющуюся смесь, чтобы вызвать больше пожаров - эксперт
4 августа, 07:56 • 68149 просмотра
Зеленский ввел санкции против похитителей активов с ВОТ и 15 руководителей российских музеев
Эксклюзив
4 августа, 07:35 • 71553 просмотра
Эндокринолог раскрыла преимущества и риски датчиков мониторинга глюкозы
Эксклюзив
4 августа, 07:19 • 69199 просмотра
В Житомире 17-летнюю девушку подозревают в жестоком убийстве своего парня
4 августа, 01:37 • 62647 просмотра
Трамп назвал вероятную дату визита своего спецпредставителя Уиткоффа в Россию
3 августа, 10:28 • 80856 просмотра
"Есть договоренность об обмене 1200 пленных": Зеленский обсудил с Умеровым и Ермаком подготовку новой встречи в Стамбуле
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
0м/с
57%
750мм
Популярные новости
Польша рассматривает возвращение визового режима для Украины: стала известна причина4 августа, 12:44 • 22305 просмотра
Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ13:37 • 33944 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto13:38 • 38654 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo15:58 • 15635 просмотра
"Им все равно, сколько людей в Украине убивает Россия": Трамп собирается существенно повысить пошлины на товары из Индии16:28 • 29582 просмотра
публикации
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
Эксклюзив
15:11 • 36867 просмотра
Стоимость золота растет. Почему глобальный спрос на драгоценный металл вырос, а на ювелирные украшения упал
Эксклюзив
4 августа, 12:06 • 70670 просмотра
Ключи от противовоздушной обороны – в руках кремля? Как решение Госавиаслужбы влияет на боеготовность Украины4 августа, 11:14 • 107221 просмотра
Как правильно выбрать спелый, сладкий и по-настоящему вкусный арбузPhoto3 августа, 07:54 • 241334 просмотра
Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августаPhoto
Эксклюзив
2 августа, 17:16 • 329237 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Харьков
Нидерланды
Реклама
УНН Lite
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo15:58 • 15651 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto13:38 • 38681 просмотра
Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ13:37 • 33971 просмотра
В четвертый раз стал отцом: Сергей Притула поделился трогательной фотографией с новорожденным сыномPhoto4 августа, 09:23 • 42562 просмотра
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo2 августа, 16:52 • 347547 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
MIM-23 Hawk
Дія (сервис)
Вашингтон Пост
WhatsApp

В "Дії" временно не работают две услуги для водителей: что известно

Киев • УНН

 • 316 просмотра

Замена техпаспорта и перерегистрация авто через приложение "Дія" временно недоступны. Команда сервиса и МВД работают над восстановлением работы.

В "Дії" временно не работают две услуги для водителей: что известно

Замена техпаспорта и перерегистрация авто через приложение "Дія" временно недоступны. Команда сервиса совместно с МВД работает над восстановлением работы. Другие услуги для водителей остаются активными, пишет УНН со ссылкой на сервис "Дія".

Водители, замена техпаспорта и перерегистрация транспортного средства через приложение "Дія" временно не работают. Команда "Дії" вместе с коллегами из Главного сервисного центра МВД работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную работу двух услуг 

- говорится в сообщении.

Какие услуги сейчас доступны в "Дії":

  • замена или восстановление водительского удостоверения;
    • назначение или отмена надлежащего пользователя транспортного средства.

      Сколько легковых автомобилей было приобретено в Украине в июле 2025 года: данные статистики01.08.25, 13:22 • 2460 просмотров

      Алена Уткина

      ТехнологииАвто
      Дія (сервис)
      Министерство внутренних дел Украины