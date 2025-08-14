В приложении "Дія" снова заработали услуги для водителей
Киев • УНН
В приложении "Дія" снова доступны все водительские услуги, работающие в автоматическом режиме. Восстановлена замена техпаспорта и перерегистрация транспорта.
Вместе с Главным сервисным центром МВД исправили технические неисправности - замена техпаспорта и перерегистрация транспорта снова доступны в приложении "Дія"
По их данным, услуги работают, как и раньше, в автоматическом режиме.
Заказывайте в "Дії". Сервисный центр МВД проверит документы, а "Укрпочта" доставит новенький техпаспорт и номерные знаки - в ближайшее отделение или курьером прямо к вашим дверям
Напомним
С 4 августа замена техпаспорта и перерегистрация авто через приложение Дія временно была недоступна. Команда сервиса и МВД работали над восстановлением работы.
