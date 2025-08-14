В приложении "Дія" снова заработали услуги для водителей

В приложении "Дія" снова доступны все водительские услуги, которые работают в полностью автоматическом режиме. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на "Дію".

Вместе с Главным сервисным центром МВД исправили технические неисправности - замена техпаспорта и перерегистрация транспорта снова доступны в приложении "Дія" - заявили в пресс-службе.

По их данным, услуги работают, как и раньше, в автоматическом режиме.

Заказывайте в "Дії". Сервисный центр МВД проверит документы, а "Укрпочта" доставит новенький техпаспорт и номерные знаки - в ближайшее отделение или курьером прямо к вашим дверям - объяснили в "Дії".

Напомним

С 4 августа замена техпаспорта и перерегистрация авто через приложение Дія временно была недоступна. Команда сервиса и МВД работали над восстановлением работы.

Более 150 тысяч авто перерегистрировали через "Дія"