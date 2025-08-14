$41.510.09
09:32
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
06:07
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
В приложении "Дія" снова заработали услуги для водителей

Киев • УНН

 334 просмотра

В приложении "Дія" снова доступны все водительские услуги, работающие в автоматическом режиме. Восстановлена замена техпаспорта и перерегистрация транспорта.

В приложении "Дія" снова заработали услуги для водителей

В приложении "Дія" снова доступны все водительские услуги, которые работают в полностью автоматическом режиме. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на "Дію".

Вместе с Главным сервисным центром МВД исправили технические неисправности - замена техпаспорта и перерегистрация транспорта снова доступны в приложении "Дія"

- заявили в пресс-службе.

По их данным, услуги работают, как и раньше, в автоматическом режиме.

Заказывайте в "Дії". Сервисный центр МВД проверит документы, а "Укрпочта" доставит новенький техпаспорт и номерные знаки - в ближайшее отделение или курьером прямо к вашим дверям

- объяснили в "Дії".

Напомним

С 4 августа замена техпаспорта и перерегистрация авто через приложение Дія временно была недоступна. Команда сервиса и МВД работали над восстановлением работы.

Более 150 тысяч авто перерегистрировали через "Дія"07.08.24, 15:43 • 13383 просмотра

Ольга Розгон

ТехнологииАвто
Дія (сервис)
Министерство внутренних дел Украины
Укрпочта