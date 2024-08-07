Более 150 тысяч авто перерегистрировали через "Дія"

За восемь месяцев украинцы перерегистрировали более 150 тысяч автомобилей через "Дія", сообщили в онлайн-сервисе государственных услуг в среду, пишет УНН.

Детали

"Купить авто или продать авто без бегунков - реально. Украинцы 150 000+ раз перерегистрировали авто через "Дія", - говорится в сообщении.

Сообщается, что "Дія" при этом "не даст продать авто, которое в розыске или угнано". "Потому что проверка авто и пользователей осуществляется автоматически. Без человеческого фактора и коррупционных рисков", - сказано в сообщении.

Номера можно оставить старые или заказать новые - фирменные с серией DI.

"Радуемся, что по дорогам Украины уже ездят 17 000+ автомобилей с эксклюзивными действенными знаками", - отметили в "Дія".

Українці вже понад 245 тис. разів замінили водійські права через "Дію"