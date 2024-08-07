Украинцы уже более 245 тыс. раз заменили водительские права через "Дія"
Киев • УНН
Украинцы активно пользуются услугой замены водительских удостоверений через 'Дію'. Сервис доступен для различных нужд, включая окончание срока действия, потерю или повреждение удостоверения, изменение данных или получение пластиковой версии.
Украинцы активно пользуются услугой замены водительских удостоверений через "Дія" - более 245 тыс. раз, сообщили в МВД Украины в среду, пишет УНН.
Детали
"Более 245 000 раз украинцы воспользовались услугой замены водительского удостоверения через "Дія", - указали в МВД в соцсетях.
Сервис, как отмечается, нужен водителям, у которых закончился двухлетний срок действия первого удостоверения. А также тем, кто потерял, повредил водительское, хочет изменить персональные данные или получить пластиковое удостоверение.
Также услугу можно получить через Электронный кабинет водителя и в сервисных центрах МВД. Пластиковое удостоверение можно заказать доставкой курьером, получить в отделении Укрпочты или сервисном центре МВД.
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