Украинцы уже более 245 тыс. раз заменили водительские права через "Дія"

Украинцы активно пользуются услугой замены водительских удостоверений через "Дія" - более 245 тыс. раз, сообщили в МВД Украины в среду, пишет УНН.

Детали

"Более 245 000 раз украинцы воспользовались услугой замены водительского удостоверения через "Дія", - указали в МВД в соцсетях.

Сервис, как отмечается, нужен водителям, у которых закончился двухлетний срок действия первого удостоверения. А также тем, кто потерял, повредил водительское, хочет изменить персональные данные или получить пластиковое удостоверение.

Также услугу можно получить через Электронный кабинет водителя и в сервисных центрах МВД. Пластиковое удостоверение можно заказать доставкой курьером, получить в отделении Укрпочты или сервисном центре МВД.

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