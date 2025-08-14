Гражданам и бизнесу с прифронтовых территорий упрощают жизнь: освободили от ключевых госпошлин
Кабинет Министров Украины освободил граждан и бизнес с прифронтовых территорий от уплаты за ряд государственных услуг. Это касается регистрации недвижимости, выдачи свидетельств и изменений в данных о бизнесе.
Изменения касаются внутренне перемещенных лиц, жителей временно оккупированных территорий и территорий активных боевых действий, а также бизнеса, который вынужден был изменить местонахождение из-за войны.
Детали
Изменения касаются внутренне перемещенных лиц, жителей временно оккупированных территорий и территорий активных боевых действий, а также бизнеса, который вынужден был изменить местонахождение из-за войны.
В частности, отменена оплата за:
- государственную регистрацию прав на недвижимость и их обременений;
- выписки и сведения из Государственного реестра прав и ЕГР в бумажной форме;
- госпошлину за брак, смену имени и повторную выдачу свидетельств;
- проставление апостиля на документах.
Получение услуг в электронном виде через Портал "Дія" остается платным. Упрощенный режим будет действовать в течение всего военного положения и еще месяц после его завершения.
Решение призвано уменьшить финансовую нагрузку на пострадавших от войны и обеспечить беспрепятственный доступ к самым необходимым регистрационным услугам.
