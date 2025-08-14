Гражданам и бизнесу с прифронтовых территорий упрощают жизнь: освободили от ключевых госпошлин

Кабинет Министров Украины принял решение, которое облегчит жизнь гражданам и бизнесу с прифронтовых территорий. Отныне они освобождены от уплаты за ряд важных государственных услуг - от регистрации недвижимости до выдачи свидетельств и внесения изменений в данные о бизнесе. Об этом сообщили в Минюсте, пишет УНН.

Детали

Изменения касаются внутренне перемещенных лиц, жителей временно оккупированных территорий и территорий активных боевых действий, а также бизнеса, который вынужден был изменить местонахождение из-за войны.

В частности, отменена оплата за:

государственную регистрацию прав на недвижимость и их обременений;

выписки и сведения из Государственного реестра прав и ЕГР в бумажной форме;

госпошлину за брак, смену имени и повторную выдачу свидетельств;

проставление апостиля на документах.

Получение услуг в электронном виде через Портал "Дія" остается платным. Упрощенный режим будет действовать в течение всего военного положения и еще месяц после его завершения.

Решение призвано уменьшить финансовую нагрузку на пострадавших от войны и обеспечить беспрепятственный доступ к самым необходимым регистрационным услугам.

