Гражданам и бизнесу с прифронтовых территорий упрощают жизнь: освободили от ключевых госпошлин

Киев • УНН

 • 1888 просмотра

Кабинет Министров Украины освободил граждан и бизнес с прифронтовых территорий от уплаты за ряд государственных услуг. Это касается регистрации недвижимости, выдачи свидетельств и изменений в данных о бизнесе.

Гражданам и бизнесу с прифронтовых территорий упрощают жизнь: освободили от ключевых госпошлин

Кабинет Министров Украины принял решение, которое облегчит жизнь гражданам и бизнесу с прифронтовых территорий. Отныне они освобождены от уплаты за ряд важных государственных услуг - от регистрации недвижимости до выдачи свидетельств и внесения изменений в данные о бизнесе. Об этом сообщили в Минюсте, пишет УНН.

Детали

Изменения касаются внутренне перемещенных лиц, жителей временно оккупированных территорий и территорий активных боевых действий, а также бизнеса, который вынужден был изменить местонахождение из-за войны.

В частности, отменена оплата за:

  • государственную регистрацию прав на недвижимость и их обременений;
    • выписки и сведения из Государственного реестра прав и ЕГР в бумажной форме;
      • госпошлину за брак, смену имени и повторную выдачу свидетельств;
        • проставление апостиля на документах.

          В приложении "Дія" снова заработали услуги для водителей14.08.2025, 13:23 • 2060 просмотров

          Получение услуг в электронном виде через Портал "Дія" остается платным. Упрощенный режим будет действовать в течение всего военного положения и еще месяц после его завершения.

          Решение призвано уменьшить финансовую нагрузку на пострадавших от войны и обеспечить беспрепятственный доступ к самым необходимым регистрационным услугам.

          В Украине появится единый реестр доверенностей: как проверить документы14.08.2025, 12:18 • 3308 просмотров

          Степан Гафтко

