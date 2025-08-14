В Украине появится единый реестр доверенностей: как проверить документы

В Украине скоро появится Единый реестр доверенностей, который позволит быстро проверять нотариальные документы онлайн. Кабинет министров утвердил положение о его работе - теперь все доверенности и их дубликаты будут фиксироваться в электронной системе е-нотариата. Об этом сообщили в Министерстве юстиции, пишет УНН.

Детали

Кабинет Министров Украины принял подготовленное Министерством юстиции постановление, которым утверждено Положение о Едином реестре доверенностей. Документ разработан с целью урегулирования порядка ведения и пользования Единым реестром доверенностей, который является составной частью Единой государственной электронной системы е-нотариата - говорится на сайте Министерства юстиции.

Реестр позволяет мгновенно проверить документ через QR-код: достаточно сканировать его в приложении "Дія", чтобы узнать, внесена ли доверенность в систему. С согласия хотя бы одной из сторон можно получить и электронную копию документа. Нотариусы вносят данные о доверенностях и загружают их сканированные копии, а Минюст следит за организацией и нормативным обеспечением работы реестра.

Нововведение призвано упростить проверку документов, сделать их оборот прозрачным и минимизировать мошеннические риски.

Как делится наследство между наследниками: разъяснили в Минюсте