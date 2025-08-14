$41.510.09
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 19508 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 16358 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 15921 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
06:07 • 17240 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 25596 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 37515 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 41034 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 40166 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 42459 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Главная
политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
В Украине появится единый реестр доверенностей: как проверить документы

Киев • УНН

 • 1718 просмотра

Кабинет министров утвердил положение о Едином реестре доверенностей, что позволит мгновенно проверять нотариальные документы онлайн через QR-код в "Дії". Это нововведение упростит оборот документов и минимизирует мошеннические риски.

В Украине появится единый реестр доверенностей: как проверить документы

В Украине скоро появится Единый реестр доверенностей, который позволит быстро проверять нотариальные документы онлайн. Кабинет министров утвердил положение о его работе - теперь все доверенности и их дубликаты будут фиксироваться в электронной системе е-нотариата. Об этом сообщили в Министерстве юстиции, пишет УНН.

Детали

Кабинет Министров Украины принял подготовленное Министерством юстиции постановление, которым утверждено Положение о Едином реестре доверенностей. Документ разработан с целью урегулирования порядка ведения и пользования Единым реестром доверенностей, который является составной частью Единой государственной электронной системы е-нотариата

- говорится на сайте Министерства юстиции.

Реестр позволяет мгновенно проверить документ через QR-код: достаточно сканировать его в приложении "Дія", чтобы узнать, внесена ли доверенность в систему. С согласия хотя бы одной из сторон можно получить и электронную копию документа. Нотариусы вносят данные о доверенностях и загружают их сканированные копии, а Минюст следит за организацией и нормативным обеспечением работы реестра.

Нововведение призвано упростить проверку документов, сделать их оборот прозрачным и минимизировать мошеннические риски.

Степан Гафтко

ОбществоТехнологии
Министерство юстиции Украины
Украина