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Как делится наследство между наследниками: разъяснили в Минюсте

Киев • УНН

 • 668 просмотра

Наследники по закону имеют равные доли в имуществе, если иное не указано в завещании. Размер долей можно изменить по согласию, особенно если это касается недвижимости.

Как делится наследство между наследниками: разъяснили в Минюсте

Все наследники по закону имеют равные доли в наследственном имуществе, если иное не предусмотрено завещанием. Однако раздел наследства может меняться по согласию между наследниками. Какие правила действуют при наследовании и на что следует обратить внимание - разъяснили в Министерстве юстиции Украины передает УНН.

Детали

В Учреждении отметили, что если наследодатель не определил в завещании, кто и что наследует, все наследники имеют равные доли в наследственном имуществе. В то же время они могут договориться о другом распределении.

Наследники могут изменить размер доли в наследстве кого-то из них по устному соглашению, если речь идет о движимом имуществе. Если же раздел касается недвижимости или транспортных средств, соглашение должно быть нотариально заверено

-  говорится в разъяснении.

Еще один вариант - заключение нотариально заверенного договора о разделе наследства, который оформляется до выдачи свидетельства о праве на наследство.

Кроме того, как пояснили в Минюсте, закон предусматривает преимущественные права на определенное имущество. Например, наследники, проживавшие с умершим не менее года до открытия наследства, имеют преимущество на получение предметов домашнего обихода. А те, кто был совладельцем имущества вместе с умершим, имеют преимущественное право на отдел этого имущества, если это не противоречит интересам других наследников.

Следует отметить, что даже после завершения процесса принятия и распределения наследства ситуация может измениться.

Если наследство после этого принимают другие наследники - оно подлежит перераспределению между всеми

- отмечают специалисты.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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