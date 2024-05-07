Как проверить документы перед покупкой жилья на вторичном рынке: в Минюсте дали советы

При совершении сделки купли-продажи недвижимости важной предпосылкой является проведение комплексной проверки юридической чистоты недвижимости. Этот процесс включает анализ документов, касающихся собственности на недвижимое имущество, а также выявление любых обременений, которые могут повлиять на правомерность и законность сделки. Об этом сообщает пресс-служба Минюста, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что проверка права собственности на недвижимость является важной предпосылкой заключения договора купли-продажи.

Перед заключением договора купли-продажи недвижимости на вторичном рынке нужно проверить документы, которые подтверждают право собственности.

К документам, которые подтверждают право собственности относятся:

нотариально удостоверенный договор купли-продажи, пожертвования, пожизненного содержания (ухода), ренты, дарения, мены, наследственный договор;

свидетельство о приобретении арестованного недвижимого имущества с публичных торгов (аукционов);

свидетельство о приобретении заложенного имущества на аукционе (публичных торгах); свидетельство о праве собственности;

свидетельство о праве на наследство; свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов;

договор о разделе наследственного имущества; договор о прекращении права на содержание при условии приобретения права на недвижимое имущество;

договор о прекращении права на алименты для ребенка в связи с передачей права собственности на недвижимое имущество;

договор о выделении доли в натуре (раздел);

ипотечный договор, договор об удовлетворении требований ипотекодержателя, если условиями таких договоров предусмотрена передача ипотекодержателю права собственности на предмет ипотеки;

решение суда;

договор купли-продажи, зарегистрированный на бирже, заключенный в соответствии с требованиями законодательства и т.д.

При этом, сделки по отчуждению и залогу имущества, право собственности на которое подлежит регистрации, удостоверяются при условии представления документов, подтверждающих государственную регистрацию прав на это имущество у лиц, которые его отчуждают.

Подтверждение факта наличия у лица определенных вещных прав обеспечивается путем использования Государственного реестра прав на недвижимое имущество (далее - Государственный реестр прав), а именно получение сведений из него в режиме реального времени.

Информация из Государственного реестра прав о зарегистрированных вещных правах, обременениях вещных прав содержит актуальные на дату и время ее предоставления сведения о зарегистрированных вещных правах, обременениях вещных прав, имеющиеся в Государственном реестре прав, а также соответствующие сведения из его неотъемлемой архивной составной части или сведения об отсутствии зарегистрированных вещных прав, обременений вещных прав (Актуальная информация).

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По желанию лица информация из Государственного реестра прав о зарегистрированных вещных правах, обременениях вещных прав также может дополнительно содержать сведения о приобретении, изменении и прекращении вещных прав, обременений вещных прав, а также о внесенных изменениях в соответствующие сведения Государственного реестра прав и его неотъемлемой архивной составной части в хронологическом порядке (Детализированная информация).

Для получения информации из Государственного реестра прав в бумажной форме (Актуальная и Детализированная информация) необходимо обращаться к государственному регистратору прав на недвижимое имущество, администратору центра предоставления административных услуг или помощнику нотариуса, а в электронной форме (только Актуальная информация) информацию можно получить с помощью Портала Дія или портала "Онлайн дом юстиции".

Отмечается, что система государственной регистрации прав в соответствии с Законом Украины "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений" (далее - Закон) введена в Украине с 01 января 2013 года.

До 01 января 2013 года государственная регистрация права собственности и других вещных прав на объекты недвижимого имущества, расположенные на земельных участках, проводилась, в частности в соответствии с Временным положением о порядке государственной регистрации права собственности и других вещных прав на недвижимое имущество, утвержденным приказом Министерства юстиции Украины от 07 февраля 2002 года № 7/5, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 18 февраля 2002 года под № 157/6445 (утратило силу), регистраторами бюро технической инвентаризации (далее - БТИ) в Реестре прав собственности на недвижимое имущество - говорится в сообщении.

До 01 января 2013 года государственная регистрация права собственности, права пользования (сервитут) земельными участками, права постоянного пользования земельными участками, договоров аренды земельных участков; права пользования земельным участком для сельскохозяйственных нужд (эмфитевзис); права застройки земельного участка (суперфиций) проводилась территориальными органами земельных ресурсов (абзац третий пункта 3 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины от 11 февраля 2010 года № 1878-ѴІ "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной регистрации").

На сегодня обеспечение проведения государственной регистрации прав, согласно части первой статьи 6, статьи 10 Закона, относится к полномочиям исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов, Киевского, Севастопольского городских, районных, районных в городах Киеве и Севастополе государственных администраций, нотариусов.

Дополнение

Кроме того, в ведомстве подчеркнули необходимость пересмотреть, не была ли осуществлена перепланировка, не снесены ли опорные стены. Если да, то это должно быть надлежащим образом оформлено через разрешительные документы с выдачей нового технического паспорта.

Также стоит проверить отсутствие долга за коммунальные услуги. Эта проверка поможет избежать возможных проблем и обеспечит безопасность при заключении сделки о покупке недвижимости.

Чтобы быть уверенным, что квартира не является объектом судебных споров и на нее не наложен арест стоит проверить информацию о ней и его владельце с помощью Единого государственного реестра судебных решений.

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