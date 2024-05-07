Как проверить документы перед покупкой жилья на вторичном рынке: в Минюсте дали советы

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Митрополита Луку, главу Запорожской епархии УПЦ (МП), поместили под ночной домашний арест с ношением электронного средства контроля. Его подозревают в разжигании религиозной вражды и подрыве государственной безопасности в пользу РФ.
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Европейский Союз готов использовать все торговые инструменты для защиты своей экономики, если Китай не сможет предложить справедливый доступ к своим рынкам, предупредила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
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путин во время своей инаугурационной речи заявил, что москва "не отказывается от диалога с западными странами" и говорил о рф.
Стивен Кинг предложил провести дуэль между Зеленским и путиным
Стивен Кинг предложил путину и Зеленскому урегулировать "свои разногласия" в поединке "один на один", болея за победу Президента Украины.
В Белополье на Сумщине в результате вражеского обстрела повреждено здание банка
Здание банка в Белополье Сумской области было повреждено вражеским обстрелом из "Градов". Четверо сотрудников, которые были в здании, остались невредимыми.
Донетчина: рф сбросила "УМПБ Д-30СМ" по Константиновке и попала в здание полиции в Торецке
В Донецкой области российские войска совершили 1 879 обстрелов 11 населенных пунктов, повредив жилые дома, учебное заведение и здание полиции в Торецке, а также сбросили бомбу "УМПБ Д-30СМ" на Константиновку.
Уровень моря во всем мире: Украина присоединилась к международному исследованию проблем таяния антарктических льдов
Украина присоединилась к большому международному проекту OCEAN:ICE по изучению влияния таяния антарктических льдов и процессов в Южном океане на климат Земли и повышение уровня Мирового океана.
"Нафтогаз" получил за год чистой прибыли на более 23 миллиардов гривен
Группа Нафтогаз получила чистую консолидированную прибыль в размере 23,1 млрд грн в 2023 году по сравнению с убытком в размере 79,1 млрд грн в 2022 году.