Как проверить документы перед покупкой жилья на вторичном рынке: в Минюсте дали советы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

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Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
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Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
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Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  118079 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  119776 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  228353 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  211676 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  207063 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  174049 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

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Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113903 просмотра

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30 апреля 2024, 09:41  •  414313 просмотра

Как проверить документы перед покупкой жилья на вторичном рынке: в Минюсте дали советы

Проверка права собственности на недвижимость является важной предпосылкой заключения договора купли-продажи. Перед заключением договора купли-продажи недвижимости на вторичном рынке нужно проверить документы, которые подтверждают право собственности.

Общество •   •  0 просмотра
Как проверить документы перед покупкой жилья на вторичном рынке: в Минюсте дали советы

Суд избрал меру пресечения главе Запорожской епархии УПЦ МП митрополиту Луке

Митрополита Луку, главу Запорожской епархии УПЦ (МП), поместили под ночной домашний арест с ношением электронного средства контроля. Его подозревают в разжигании религиозной вражды и подрыве государственной безопасности в пользу РФ.

Криминал и ЧП •   •  70 просмотра
Суд избрал меру пресечения главе Запорожской епархии УПЦ МП митрополиту Луке

В ЕС готовы к защите своей экономики, если Китай откажет в достаточном доступе к своим рынкам

Европейский Союз готов использовать все торговые инструменты для защиты своей экономики, если Китай не сможет предложить справедливый доступ к своим рынкам, предупредила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Новости Мира •   •  215 просмотра
В ЕС готовы к защите своей экономики, если Китай откажет в достаточном доступе к своим рынкам

"Кіно-кухня": победитель конкурса "Роби своє з Kurator" для HoReCa расширил производство реторт-пакетов для военных

Победитель конкурса "Роби своє з Kurator" для HoReCa расширил производство реторт-пакетов для военных за счет гранта.

Общество •   •  397 просмотра
"Кіно-кухня": победитель конкурса "Роби своє з Kurator" для HoReCa расширил производство реторт-пакетов для военных

путин на "инаугурации" уверял в готовности к диалогу с Западом и говорил о рф: аналитики не увидели ничего неожиданного

путин во время своей инаугурационной речи заявил, что москва "не отказывается от диалога с западными странами" и говорил о рф.

Новости Мира •   •  1385 просмотра
путин на "инаугурации" уверял в готовности к диалогу с Западом и говорил о рф: аналитики не увидели ничего неожиданного

Стивен Кинг предложил провести дуэль между Зеленским и путиным

Стивен Кинг предложил путину и Зеленскому урегулировать "свои разногласия" в поединке "один на один", болея за победу Президента Украины.

Война •   •  3580 просмотра
Стивен Кинг предложил провести дуэль между Зеленским и путиным

В Белополье на Сумщине в результате вражеского обстрела повреждено здание банка

Здание банка в Белополье Сумской области было повреждено вражеским обстрелом из "Градов". Четверо сотрудников, которые были в здании, остались невредимыми.

Война •   •  6129 просмотра
В Белополье на Сумщине в результате вражеского обстрела повреждено здание банка

Донетчина: рф сбросила "УМПБ Д-30СМ" по Константиновке и попала в здание полиции в Торецке

В Донецкой области российские войска совершили 1 879 обстрелов 11 населенных пунктов, повредив жилые дома, учебное заведение и здание полиции в Торецке, а также сбросили бомбу "УМПБ Д-30СМ" на Константиновку.

Война •   •  10061 просмотра
Донетчина: рф сбросила "УМПБ Д-30СМ" по Константиновке и попала в здание полиции в Торецке

Уровень моря во всем мире: Украина присоединилась к международному исследованию проблем таяния антарктических льдов

Украина присоединилась к большому международному проекту OCEAN:ICE по изучению влияния таяния антарктических льдов и процессов в Южном океане на климат Земли и повышение уровня Мирового океана.

Общество •   •  8451 просмотра
Уровень моря во всем мире: Украина присоединилась к международному исследованию проблем таяния антарктических льдов

"Нафтогаз" получил за год чистой прибыли на более 23 миллиардов гривен

Группа Нафтогаз получила чистую консолидированную прибыль в размере 23,1 млрд грн в 2023 году по сравнению с убытком в размере 79,1 млрд грн в 2022 году.

Экономика •   •  8071 просмотра
"Нафтогаз" получил за год чистой прибыли на более 23 миллиардов гривен