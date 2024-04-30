9 500 украинцев взяли кредиты на жилье в рамках "еОселя"

9 500 украинцев взяли кредиты на приобретение жилья в рамках программы "еОселя" на сумму почти 15 млрд. С начала года участие в программе приняло 3 200 семей. Пишет УНН со ссылкой на сайт Минэкономики.

Кредиты на приобретение жилья по программе еОселя взяли уже 9,5 тысяч украинцев на общую сумму почти 15 млрд грн. Почти каждый третий взял кредит, чтобы купить квартиру или частный дом так называемой первой продажи - готового от застройщика или строящегося. За первые четыре месяца этого года банки выдали ипотечных кредитов на более 5 млрд грн - 3 100 семей приобретут квартиры, 105 - дома - отметила заместитель министра экономики Надежда Бегун.

На прошлой неделе украинцы получили 280 кредитов на сумму 484 миллиона гривен по программе "еОселя".

Среди них:

151 военнослужащий и силовик, 21 педагог, 20 медиков и 6 ученых получили кредиты под 3%;

64 человека без собственного жилья, 13 ветеранов предыдущих операций и 5 ветеранов получили кредиты под 7%.

Больше всего кредитов было взято для приобретения жилья на вторичном рынке - 176 кредитов, тогда как 104 украинца решили взять кредиты на приобретение жилья первой продажи - готового у застройщика или в возводимом доме.

Больше всего ипотечных кредитов было получено жителями:

Киевской области - 80;

города Киева - 57;

Львовской области - 18;

Винницкой, Ровенской и Хмельницкой областей - по 11.

Напомним

163 защитника из Одесской области воспользовались государственной программой доступного ипотечного кредитования "еОселя", при этом областная администрация компенсировала более 1 млн гривен.