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9 500 українців взяли кредити на житло у рамках “єОселя”

9 500 українців взяли кредити на житло у рамках “єОселя”

Київ • УНН

 • 24379 перегляди

9 500 українців взяли кредити на суму майже 15 мільярдів гривень на придбання житла за програмою "еОселя".

9 500 українців взяли кредити на придбання житла у рамках програми "єОселя" на суму майже 15 млрд. З початку року участь у програмі взяло 3 200 родин. Пише УНН із посиланням на сайт Мінекономіки.

Кредити на придбання житла за програмою єОселя взяли вже 9,5 тисяч українців на загальну суму майже 15 млрд грн. Майже кожен третій взяв кредит, щоб купити квартиру або приватний будинок так званого першого продажу - готового від забудовника або такого, що будується. За перші чотири місяці цього року банки видали іпотечних кредитів на понад 5 млрд грн - 3 100 родин придбають квартири, 105 - будинки 

- зазначила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Минулого тижня українці отримали 280 кредитів на суму 484 мільйони гривень за програмою "єОселя".

Серед них:

  • 151 військовослужбовець та силовик, 21 педагог, 20 медиків та 6 науковців отримали кредити під 3%;
  •  64 особи без власного житла, 13 ветеранів попередніх операцій та 5 ветеранів отримали кредити під 7%.

Найбільше кредитів було взято для придбання житла на вторинному ринку - 176 кредитів, тоді як 104 українці вирішили взяти кредити на придбання житла першого продажу - готового у забудовника або в будинку, що зводиться.

Найбільше іпотечних кредитів було отримано мешканцями:

  • Київської області - 80; 
  • міста Києва - 57; 
  • Львівської області - 18; 
  • Вінницької, Рівненської та Хмельницької областей - по 11.

Нагадаємо

163 захисники з Одеської області скористалися державною програмою доступного іпотечного кредитування "еОселя", при цьому обласна адміністрація компенсувала понад 1 млн гривень.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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