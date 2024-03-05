Сайт международного Реестра убытков уже работает - Минюст

С сегодняшнего дня заработал официальный вебсайт международного Реестра убытков, причиненных агрессией рф против Украины, который создан Резолюцией Комитета Министров Совета Европы. О запуске сообщила заместитель Министра юстиции Украины Ирина Мудрая, передает УНН.

Реестр убытков служит документальной формой учета доказательств и информации по заявлениям о возмещении убытков, потерь или ущерба, причиненных 24 февраля 2022 года или позже на территории Украины в пределах ее международно-признанных границ, включая ее территориальные воды, всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина, включая ее региональные и местные органы власти, государственные или подконтрольные учреждения, международно-противоправными действиями российской федерации в Украине или против Украины. - напомнила заместитель Министра юстиции.

Детали

Сайт пока доступен на двух языках: украинском и английском. Впоследствии обещают еще и добавить французскую версию портала.

В Минюсте отметили, что международный Реестр убытков является первым компонентом международного компенсационного механизма, который будет состоять из реестра убытков; комиссии по рассмотрению заявлений; компенсационного фонда.

Ожидается, что первые заявления Реестр убытков начнет принимать в апреле 2024 года. О начале приема заявлений будет сообщено дополнительно.

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Справочно

Ссылка на веб-сайт международного Реестра убытков: rd4u.claims .

На веб-сайте можно ознакомиться с информацией о Реестре убытков, узнать о последних новостях и событиях, связанных с его работой. Потенциальные заявители смогут найти ответы на самые распространенные вопросы, узнать информацию о начале и процедуре подачи заявлений о возмещении убытков и тому подобное.

Местонахождением международного Реестра убытков является г. Гаага, Королевство Нидерландов.

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Напомним

Ранее в Правительстве пообещали, что Реестр убытков, нанесенных Россией, заработает в первом квартале следующего года. Основным ресурсом для восстановления Украины должна стать конфискация российских активов, замороженных на Западе