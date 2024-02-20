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Почти две сотни: в Минздраве оценили разрушения медучреждений за два года войны

Почти две сотни: в Минздраве оценили разрушения медучреждений за два года войны

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 07:56  •  16273 просмотра

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За почти два года войны россия повредила или разрушила более 1525 украинских медицинских учреждений.

За почти два года войны российские оккупанты повредили 1525 объектов медучреждений и еще 197 - разрушили полностью, сообщили в Минздраве 19 февраля, пишет УНН.

Детали

"За это время в результате вражеских обстрелов повреждены 1525 объектов медучреждений и еще 197 - разрушены полностью и восстановлению не подлежат", - говорится в сообщении.

Наибольшие потери, как указано, понесли медучреждения Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областей. В полном объеме получить информацию о степени разрушения медучреждений на временно оккупированных территориях пока невозможно.

Кроме того указано, что россия повредила 103 машины экстренной медицинской помощи, уничтожила 258 и захватила 125 автомобилей "экстренки".

По данным Минздрава, при этом уже удалось полностью восстановить 506 объектов медучреждений, еще 359 - отстроены частично или находятся в процессе восстановления.

В частности, больше всего восстановленных медучреждений - в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях.

Всемирный банк: потребность на восстановление Украины оценивается в 486 млрд долларов15 февраля 2024, 08:58 • 22841 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаЗдоровье
Майже дві сотні: у МОЗ оцінили руйнування медзакладів за два роки війни
Almost two hundred: the Ministry of Health estimated the destruction of medical facilities over two years of war
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