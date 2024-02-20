Майже дві сотні: у МОЗ оцінили руйнування медзакладів за два роки війни
Київ • УНН
За майже два роки війни росія пошкодила або зруйнувала понад 1525 українських медичних закладів.
За майже два роки війни російські окупанти пошкодили 1525 об'єктів медзакладів та ще 197 - зруйнували вщент, повідомили у МОЗ 19 лютого, пише УНН.
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"За цей час внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені 1525 об'єктів медзакладів та ще 197 - зруйновані повністю й відновленню не підлягають", - ідеться у повідомленні.
Найбільших втрат, як вказано, зазнали медзаклади Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини, Чернігівщини, Дніпропетровщини, Херсонщини, Запорізької області. У повному обсязі отримати інформацію щодо ступеня руйнування медзакладів на тимчасово окупованих територіях наразі неможливо.
Окрім того вказано, що росія пошкодила 103 автівки екстреної медичної допомоги, знищила 258 та захопила 125 автівок "екстренки".
За даними МОЗ, при цьому вже вдалося повністю відновити 506 об'єктів медзакладів, ще 359 - відбудовані частково або перебувають в процесі відновлення.
Зокрема, найбільше відновлених медзакладів - на Миколаївщині, Дніпровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині.
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