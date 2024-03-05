Вебсайт міжнародного Реєстру збитків вже працює – Мінюст

Відсьогодні запрацював офіційний вебсайт міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України, який створено Резолюцією Комітету Міністрів Ради Європи. Про запуск повідомила заступниця Міністра юстиції України Ірина Мудра, передає УНН.

Реєстр збитків слугує документальною формою обліку доказів та інформації щодо заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих 24 лютого 2022 року або пізніше на території України в межах її міжнародно-визнаних кордонів, включаючи її територіальні води, всім зацікавленим фізичним і юридичним особам, а також державі Україна, включаючи її регіональні та місцеві органи влади, державні чи підконтрольні установи, міжнародно-протиправними діяннями російської федерації в Україні або проти України.