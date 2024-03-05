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Вебсайт міжнародного Реєстру збитків вже працює – Мінюст

Київ • УНН

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Міністерство юстиції оголосило про запуск офіційного сайту Міжнародного реєстру збитків, на якому реєструватимуться позови про відшкодування збитків, завданих вторгненням Росії в Україну.

Вебсайт міжнародного Реєстру збитків вже працює – Мінюст

Відсьогодні запрацював офіційний вебсайт міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України, який створено Резолюцією Комітету Міністрів Ради Європи. Про запуск повідомила заступниця Міністра юстиції України Ірина Мудра, передає УНН.

Реєстр збитків слугує документальною формою обліку доказів та інформації щодо заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих 24 лютого 2022 року або пізніше на території України в межах її міжнародно-визнаних кордонів, включаючи її територіальні води, всім зацікавленим фізичним і юридичним особам, а також державі Україна, включаючи її регіональні та місцеві органи влади, державні чи підконтрольні установи, міжнародно-протиправними діяннями російської федерації в Україні або проти України. 

- нагадала заступниця Міністра юстиції.

Деталі

Вебсайт поки доступний двома мовами: українською та англійською. Згодом обіцяють ще й додати французьку версію порталу.

У Мінюсті зауважили, що міжнародний Реєстр збитків є першим компонентом міжнародного компенсаційного механізму, який складатиметься з реєстру збитків; комісії з розгляду заяв; компенсаційного фонду.

Очікується, що перші заяви Реєстр збитків почне приймати у квітні 2024 року. Про початок прийому заяв буде повідомлено додатково.

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Довідково

Посилання на вебсайт міжнародного Реєстру збитків: rd4u.claims .

На вебсайті можна ознайомитися з інформацією про Реєстр збитків, дізнатися про останні новини та події, пов’язані з його роботою. Потенційні заявники зможуть знайти відповіді на найпоширеніші запитання, дізнатися інформацію про початок та процедуру подання заяв про відшкодування збитків тощо.

Місцезнаходженням міжнародного Реєстру збитків є м. Гаага, Королівство Нідерландів.

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Нагадаємо

Раніше в Уряді пообіцяли, що Реєстр збитків, завданих росією, запрацює в першому кварталі наступного року. Основним ресурсом для відновлення України має стати конфіскація російських активів, заморожених на Заході

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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