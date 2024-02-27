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Екологи підрахували збитки повітрю внаслідок атаки рф на Одесу 22 лютого

Київ • УНН

 • 29276 перегляди

Атака росії на Одесу 22 лютого завдала шкоди повітрю на суму в майже 130 000 доларів США.

Екологи підрахували збитки повітрю внаслідок атаки рф на Одесу 22 лютого

Збитки атмосферному повітрю внаслідок атаки рф по Одесі 22 лютого цього року сягають майже 130 тис. грн, передає УНН із посиланням на Державну екологічну інспекцію Південно-Західного округу.

 "Державними інспекторами здійснений розрахунок шкоди, завданої атмосферному повітрю, її сума становить майже 130 тисяч гривень", — йдеться в повідомленні.

Ця сума увійде до єдиного реєстру збитків, завданих довкіллю в результаті збройної агресії росії.

Один зі збитих безпілотників влучив у двоповерхову будівлю у Пересипському районі Одеси. Здійнялася пожежа на площі 500 квадратних метрів.  Внаслідок цього до повітря потрапило 39,6 тонни діоксиду вуглецю, уточнили в екоінспекції.

Нагадаємо, 22 лютого росіяни атакували Одесу безпілотниками та ракетами.

Внаслідок російської атаки ударними безпілотниками в Одесі спалахнула пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури. Зранку стало відомо, що внаслідок російської атаки загинули три людини.

Додамо, що на Одещині моніторинг якості повітря проводиться лише в Одесі (сім станцій) та в місті Ізмаїл (одна станція). Тож об'єктивно оцінити якість повітря на території регіону не можливо.

Також нагадаємо, у 2022 році в Одесі максимальні разові концентрації завислих речовин, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, фенолу, сажі, формальдегіду перевищували відповідні ГДКм.р. у 1,2-1,7 раза, але критерію "небезпечного забруднення" ці значення не відповідали, свідчать дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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