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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Атака рф в Одесі: під завалами знайдено ще дві жертви, загальна кількість загиблих - 3 людей

Київ • УНН

 • 127320 перегляди

Три людини загинули в результаті ворожого обстрілу в Одесі, тіла ще двох жертв були знайдені під завалами під час пошуково-рятувальних робіт.

Атака рф в Одесі: під завалами знайдено ще дві жертви, загальна кількість загиблих - 3 людей

Унаслідок ворожої атаки в Одесі під завалами знайдено ще двох загиблих. Про це повідомляють Сили оборони півдня України, передає УНН.

Деталі

Під завалами будівлі підприємства в прибережній зоні Одеси виявлено тіла ще двох загиблих осіб.

Всього 3 людей втратили життя в результаті ворожої атаки.

Пошуки завершено, розпочата робота з розборки та проливки.

Наслідки ворожої атаки в Одесі: одна людина врятована та одна загинула23.02.24, 02:48 • 30773 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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