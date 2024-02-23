Атака рф в Одесі: під завалами знайдено ще дві жертви, загальна кількість загиблих - 3 людей
Київ • УНН
Три людини загинули в результаті ворожого обстрілу в Одесі, тіла ще двох жертв були знайдені під завалами під час пошуково-рятувальних робіт.
Унаслідок ворожої атаки в Одесі під завалами знайдено ще двох загиблих. Про це повідомляють Сили оборони півдня України, передає УНН.
Деталі
Під завалами будівлі підприємства в прибережній зоні Одеси виявлено тіла ще двох загиблих осіб.
Всього 3 людей втратили життя в результаті ворожої атаки.
Пошуки завершено, розпочата робота з розборки та проливки.
Наслідки ворожої атаки в Одесі: одна людина врятована та одна загинула23.02.24, 02:48 • 30773 перегляди