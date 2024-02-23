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Наслідки ворожої атаки в Одесі: одна людина врятована та одна загинула

Київ • УНН

 • 30773 перегляди

Рятувальники в Одесі шукають можливих жертв після того, як один із дронів-камікадзе впав на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси, спричинивши руйнування та пожежу. Внаслідок чого одна людина загинула, а іншу вдалося врятувати.

Наслідки ворожої атаки в Одесі: одна людина врятована та одна загинула

У Одесі ворожі атаки спричинили руйнування і пожежу на будівлі підприємства. Одна людина врятована та ще одна загинула. Рятувальники шукають можливих постраждалих. Про це повідомляють Сили оборони півдня України, передає УНН.

Деталі

Сьогодні рф атакувала Одесу ворожими дронами типу "Shahed-131/136". Окрім того, з літаків тактичної та стратегічної авіації, що перебували в акваторії Чорного моря, були випущені ракети типу Х-31П і Х-22, але вони втратили бойову спроможність в повітрі.

Захисні сили протиповітряної оборони зуміли збити 9 дронів-камікадзе, проте один із них впав на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси, спричинивши руйнування та пожежу.

З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала.

Також унаслідок цього інциденту одна людина загинула.

Додамо

Рятувальники продовжують вести пошуково-рятувальну операцію, оскільки попередньо вказано, що всередині можуть перебувати ще люди.

Пожежа в Одесі: рф атакує об’єкт цивільної інфраструктури23.02.24, 00:43 • 32633 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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