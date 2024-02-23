Наслідки ворожої атаки в Одесі: одна людина врятована та одна загинула

Рятувальники в Одесі шукають можливих жертв після того, як один із дронів-камікадзе впав на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси, спричинивши руйнування та пожежу. Внаслідок чого одна людина загинула, а іншу вдалося врятувати.