Последствия вражеской атаки в Одессе: один человек спасен и один погиб

В Одессе вражеские атаки вызвали разрушения и пожар на здании предприятия. Один человек спасен и еще один погиб. Спасатели ищут возможных пострадавших. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины, передает УНН.

Детали

Сегодня рф атаковала Одессу вражескими дронами типа "Shahed-131/136". Кроме того, с самолетов тактической и стратегической авиации, находившихся в акватории Черного моря, были выпущены ракеты типа Х-31П и Х-22, но они потеряли боевую способность в воздухе.

Защитные силы противовоздушной обороны сумели сбить 9 дронов-камикадзе, однако один из них упал на здание предприятия в прибрежной зоне Одессы, вызвав разрушения и пожар.

Из поврежденного здания удалось освободить охранницу, она не пострадала.

Также в результате этого инцидента один человек погиб.

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Спасатели продолжают вести поисково-спасательную операцию, поскольку предварительно указано, что внутри могут находиться еще люди.

Пожар в Одессе: рф атакует объект гражданской инфраструктуры