Последствия вражеской атаки в Одессе: один человек спасен и один погиб
Киев • УНН
Спасатели в Одессе ищут возможных жертв после того, как один из дронов-камикадзе упал на здание предприятия в прибрежной зоне Одессы, вызвав разрушения и пожар. В результате чего один человек погиб, а другого удалось спасти.
В Одессе вражеские атаки вызвали разрушения и пожар на здании предприятия. Один человек спасен и еще один погиб. Спасатели ищут возможных пострадавших. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины, передает УНН.
Детали
Сегодня рф атаковала Одессу вражескими дронами типа "Shahed-131/136". Кроме того, с самолетов тактической и стратегической авиации, находившихся в акватории Черного моря, были выпущены ракеты типа Х-31П и Х-22, но они потеряли боевую способность в воздухе.
Защитные силы противовоздушной обороны сумели сбить 9 дронов-камикадзе, однако один из них упал на здание предприятия в прибрежной зоне Одессы, вызвав разрушения и пожар.
Из поврежденного здания удалось освободить охранницу, она не пострадала.
Также в результате этого инцидента один человек погиб.
Добавим
Спасатели продолжают вести поисково-спасательную операцию, поскольку предварительно указано, что внутри могут находиться еще люди.
Пожар в Одессе: рф атакует объект гражданской инфраструктуры22 февраля 2024, 22:43 • 15683 просмотра
Последствия вражеской атаки в Одессе: один человек спасен и один погиб
Спасатели в Одессе ищут возможных жертв после того, как один из дронов-камикадзе упал на здание предприятия в прибрежной зоне Одессы, вызвав разрушения и пожар. В результате чего один человек погиб, а другого удалось спасти.
В Испании 14-этажный жилой дом с более 130 квартирами сгорел дотла
14-этажный жилой дом с более 130 квартирами полностью сгорел во время пожара в Валенсии, который также перекинулся на соседний дом.
США введут санкции против более 500 российских объектов к 2-й годовщине вторжения в Украину
Во вторую годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину Америка планирует объявить о новых санкциях против более 500 российских предприятий, чтобы еще больше ограничить способность рф производить оружие и получать доходы, поддерживающие ее экономику.
рф формирует отряд из спортсменов для участия в войне против Украины
рф создала новое военное подразделение под названием "Союз", состоящее из бойцов боевых искусств для участия в войне против Украины, подготовку которых обеспечивает российский университет специального назначения в Чечне.
Враг продвинулся на востоке, но потерпел поражение в Победе
рф продвинулась в некоторых районах, но ВСУ отбили атаку во время столкновений в Победе.
Как украинцев наказывают за "нюдсы" и "секс-вечеринки" и сколько денег выделяют полиции на расследование "развратных" преступлений: исследование BIHUS Info
В прошлом году государство потратило примерно 11,5 миллионов гривен на расследование 200 дел против организаторов вероятных секс-вечеринок и преследования украинцев за преступления, связанные с нецензурной лексикой.
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины обнаружили вражеские беспилотники, движущиеся над центральными регионами
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении вражеских беспилотников, которые двигались из Кировограда в направлении Полтавы, а также с запада Днепропетровской области в направлении Днепра и Запорожья в направлении Днепропетровска.
Пожар в Одессе: рф атакует объект гражданской инфраструктуры
Атака российского беспилотника на гражданский объект в Одессе привела к пожару и жертвам, подробности которой еще выясняются.
Стефанчук обсудил Формулу мира и двустороннее сотрудничество со спикером Кнессета
Спикеры украинского и израильского парламентов обсудили роль Израиля в реализации Мирной формулы и усилении межпарламентского сотрудничества.
Отчет ООН: большинство гражданских жертв войны в Украине - мужчины и мальчики
Отчет ООН свидетельствует, что большинство подтвержденных жертв среди гражданского населения в Украине - это мужчины и мальчики, причем 60% убитых и раненых среди взрослых - мужчины.