Пожежа в Одесі: рф атакує об’єкт цивільної інфраструктури
Київ • УНН
Атака російського безпілотника на цивільний об'єкт в Одесі призвела до пожежі та жертв, подробиці якої ще з'ясовуються.
Після ворожої атаки безпілотниками в Одесі спалахнула пожежа на цивільному об'єкті. Є постраждалі, інформація про яких уточнюється.
Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Внаслідок російської атаки ударними безпілотниками, в Одесі спалахнула пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури. Є інформація про постраждалих людей. Данні та кількість уточнюються. На місці працюють всі відповідні служби.
Повітряні сили України виявили російський безпілотник у Одесі22.02.24, 22:11 • 33260 переглядiв