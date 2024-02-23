Атака рф в Одессе: под завалами найдены еще две жертвы, общее количество погибших - 3 человека

В результате вражеской атаки в Одессе под завалами найдены еще двое погибших. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины, передает УНН.

Детали

Под завалами здания предприятия в прибрежной зоне Одессы обнаружены тела еще двух погибших лиц.

Всего 3 человека потеряли жизни в результате вражеской атаки.

Поиски завершены, начата работа по разборке и проливке.

Последствия вражеской атаки в Одессе: один человек спасен и один погиб