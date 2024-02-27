Экологи подсчитали ущерб воздуху в результате атаки рф на Одессу 22 февраля
Атака россии на Одессу 22 февраля нанесла ущерб воздуху на сумму в почти 130 000 долларов США.
Сотрудники "российского Красного Креста" могут быть причастны к издевательствам над украинскими военнопленными - СМИ
Расследование российских СМИ выявило, что сотрудники "российского Красного Креста" могут быть причастны к жестокому обращению с украинскими военнопленными, которые содержатся в колониях на оккупированных территориях Украины.
НАТО не планирует отправлять войска в Украину - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не планирует отправлять боевые войска в Украину на фоне сообщений о том, что некоторые западные страны рассматривают такую возможность.
Два клирика УПЦ (МП) на Закарпатье получили подозрение - СБУ
Двум священнослужителям УПЦ (МП) на Закарпатье СБУ сообщила о подозрении в распространении коммунистической символики и пропаганды коммунистического тоталитарного режима.
"Мы задали ОДКБ один вопрос, который остался без ответа" - спикер парламента Армении
Спикер армянского парламента заявил, что Армения задала ОДКБ один вопрос о своей зоне ответственности, который остался без ответа, поэтому он считает, что ОДКБ заморозила отношения с Арменией и не функционирует.
Главнокомандующий Сырский разрабатывает два плана дальнейших действий на фронте - Зеленский
Главнокомандующий Сырский разрабатывает два плана дальнейших действий на фронте - один ориентирован на оборону, если помощь США не будет предоставлена, а другой - отпор россии.
"Мы должны помочь им завершить работу": Бринк призвала США удвоить поддержку Украины
Посол США в Украине Бриджит Бринк подчеркнула необходимость продолжения американской поддержки, чтобы помочь Украине защитить себя и стать самодостаточной.
Украина из-за профицита снова передает излишки электричества Польше, в результате обстрелов рф есть проблемы со светом в 6 областях
Украина снова экспортирует избыток электроэнергии в Польшу, новые российские атаки повредили электросети и обесточили потребителей в шести областях.
Процесс пошел: соратники Гройсмана создали альтернативу так называемому "гуманитарному штабу", который возглавляет экс-премьер
Соратники Гройсмана создали альтернативу так называемому "гуманитарному штабу", который возглавляет экс-премьер.
Орбан отказался чтить память Навального и назвал его шовинистом
Орбан отказался почтить Навального минутой молчания и назвал его шовинистом за прошлые высказывания о грузинах.