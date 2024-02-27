Экологи подсчитали ущерб воздуху в результате атаки рф на Одессу 22 февраля

Ущерб атмосферному воздуху в результате атаки рф по Одессе 22 февраля этого года достигает почти 130 тыс. грн, передает УНН со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию Юго-Западного округа.

"Государственными инспекторами осуществлен расчет ущерба, причиненного атмосферному воздуху, его сумма составляет почти 130 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Эта сумма войдет в единый реестр убытков, нанесенных окружающей среде в результате вооруженной агрессии россии.

Один из сбитых беспилотников попал в двухэтажное здание в Пересыпском районе Одессы. Возник пожар на площади 500 квадратных метров. В результате в воздух попало 39,6 тонны диоксида углерода, уточнили в экоинспекции.

Напомним, 22 февраля россияне атаковали Одессу беспилотниками и ракетами.

В результате российской атаки ударными беспилотниками в Одессе вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Утром стало известно, что в результате российской атаки погибли три человека.

Добавим, что в Одесской области мониторинг качества воздуха проводится только в Одессе (семь станций) и в городе Измаил (одна станция). Поэтому объективно оценить качество воздуха на территории региона невозможно.

Также напомним, в 2022 году в Одессе максимальные разовые концентрации взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида азота, фенола, сажи, формальдегида превышали соответствующие ПДКм.р. в 1,2-1,7 раза, но критерию "опасного загрязнения" эти значения не соответствовали, свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.