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Як поділяється спадщина між спадкоємцями: роз'яснили у Мін'юсті

Київ • УНН

 • 1854 перегляди

Спадкоємці за законом мають рівні частки у майні, якщо інше не вказано в заповіті. Розмір часток можна змінити за згодою, особливо якщо це стосується нерухомості.

Як поділяється спадщина між спадкоємцями: роз'яснили у Мін'юсті

Усі спадкоємці за законом мають рівні частки у спадковому майні, якщо інше не передбачено заповітом. Однак поділ спадку може змінюватися за згодою між спадкоємцями. Які правила діють при спадкуванні й на що слід звернути увагу - роз'яснили у Міністерстві юстиції України передає УНН.

Деталі

В Установі зазначили, що якщо спадкодавець не визначив у заповіті, хто й що успадковує, усі спадкоємці мають рівні частки у спадковому майні. Водночас вони можуть домовитися про інший розподіл.

Спадкоємці можуть змінити розмір частки у спадщині когось із них за усною угодою, якщо мова йде про рухоме майно. Якщо ж поділ стосується нерухомості або транспортних засобів, угода має бути нотаріально посвідчена

-  йдеться в роз’ясненні.

Ще один варіант — укладення нотаріально засвідченого договору про поділ спадщини, який оформлюється до видачі свідоцтва про право на спадщину.

Крім того, як пояснили у Мін'юсті, закон передбачає переважні права на певне майно. Наприклад, спадкоємці, які проживали з померлим не менше ніж рік до відкриття спадщини, мають перевагу на отримання предметів домашнього вжитку. А ті, хто був співвласником майна разом із померлим, мають переважне право на відділ цього майна, якщо це не суперечить інтересам інших спадкоємців.

Слід зазначити, що навіть після завершення процесу прийняття та розподілу спадщини ситуація може змінитися.

Якщо спадщину після цього приймають інші спадкоємці — вона підлягає перерозподілу між усіма

- зазначають фахівці.

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Альона Уткіна

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