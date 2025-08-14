$41.510.09
Ексклюзив
08:11 • 13936 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 12674 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 12351 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
06:07 • 13925 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 23233 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 36189 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 40315 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 39845 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 42226 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 75941 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
В Україні з’явиться єдиний реєстр довіреностей: як перевірити документи

Київ • УНН

 • 440 перегляди

Кабінет міністрів затвердив положення про Єдиний реєстр довіреностей, що дозволить миттєво перевіряти нотаріальні документи онлайн через QR-код у "Дії". Це нововведення спростить обіг документів та мінімізує шахрайські ризики.

В Україні з’явиться єдиний реєстр довіреностей: як перевірити документи

В Україні скоро з’явиться Єдиний реєстр довіреностей, який дозволить швидко перевіряти нотаріальні документи онлайн. Кабінет міністрів затвердив положення про його роботу - тепер усі довіреності та їх дублікати фіксуватимуться в електронній системі е-нотаріату. Про це повідомили у Міністерстві юстиції, пише УНН.

Деталі

Кабінет Міністрів України прийняв підготовлену Міністерством юстиції постанову, якою затверджено Положення про Єдиний реєстр довіреностей. Документ розроблено з метою врегулювання порядку ведення і користування Єдиним реєстром довіреностей, який є складовою Єдиної державної електронної системи е-нотаріату

- йдеться на сайті Міністерства юстиції.

Реєстр дає змогу миттєво перевірити документ через QR-код: достатньо сканувати його у застосунку "Дія", щоб дізнатися, чи внесена довіреність до системи. За згодою хоча б однієї зі сторін можна отримати і електронну копію документа. Нотаріуси вносять дані про довіреності та завантажують їх скановані копії, а Мін’юст слідкує за організацією та нормативним забезпеченням роботи реєстру.

Нововведення покликане спростити перевірку документів, зробити їхній обіг прозорим та мінімізувати шахрайські ризики.

Як поділяється спадщина між спадкоємцями: роз'яснили у Мін'юсті22.05.25, 10:03 • 8349 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоТехнології
Міністерство юстиції України
Україна