В Україні з’явиться єдиний реєстр довіреностей: як перевірити документи

В Україні скоро з’явиться Єдиний реєстр довіреностей, який дозволить швидко перевіряти нотаріальні документи онлайн. Кабінет міністрів затвердив положення про його роботу - тепер усі довіреності та їх дублікати фіксуватимуться в електронній системі е-нотаріату. Про це повідомили у Міністерстві юстиції, пише УНН.

Деталі

Кабінет Міністрів України прийняв підготовлену Міністерством юстиції постанову, якою затверджено Положення про Єдиний реєстр довіреностей. Документ розроблено з метою врегулювання порядку ведення і користування Єдиним реєстром довіреностей, який є складовою Єдиної державної електронної системи е-нотаріату - йдеться на сайті Міністерства юстиції.

Реєстр дає змогу миттєво перевірити документ через QR-код: достатньо сканувати його у застосунку "Дія", щоб дізнатися, чи внесена довіреність до системи. За згодою хоча б однієї зі сторін можна отримати і електронну копію документа. Нотаріуси вносять дані про довіреності та завантажують їх скановані копії, а Мін’юст слідкує за організацією та нормативним забезпеченням роботи реєстру.

Нововведення покликане спростити перевірку документів, зробити їхній обіг прозорим та мінімізувати шахрайські ризики.

