Товарооборот Украины за 9 месяцев 2025 года достиг $89,6 млрд – Гостаможслужба

Государственная таможенная служба Украины сообщила, что за январь–сентябрь 2025 года товарооборот страны составил $89,6 млрд. Импорт достиг $60,1 млрд, тогда как объем экспорта – $29,5 млрд. Об этом таможенная служба сообщила в Телеграм, пишет УНН.

Детали

По данным таможенников, налогооблагаемый импорт составил $45,9 млрд, или 76 % от всех ввезенных товаров, со средней налоговой нагрузкой 0,52 долл/кг. Больше всего товаров в Украину импортировали из Китая ($13,3 млрд), Польши ($5,7 млрд) и Германии ($4,8 млрд). Экспорт возглавили Польша ($3,7 млрд), Турция ($2,1 млрд) и Германия ($1,8 млрд).

Среди импортируемых товаров 69 % приходились на три категории: машины, оборудование и транспорт ($23,8 млрд, 29 % таможенных поступлений), продукцию химической промышленности ($9,4 млрд, 14 % поступлений) и топливно-энергетические товары ($7,6 млрд, 29 % поступлений).

Крупнейшими экспортными позициями из Украины стали продовольственные товары ($16,2 млрд), металлы и изделия из них ($3,4 млрд) и машины, оборудование и транспорт ($2,8 млрд). При этом на товары с вывозной пошлиной в бюджет поступило 641,9 млн грн.

