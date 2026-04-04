Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
В Украине повреждения озимых достигают 12%, косточковых культур – до 51%
Убийство военного ТЦК во Львове - таможеннику объявили подозрение
россия выпустила по Украине 542 дрона и 37 ракет за одну атаку - обезврежено 515 беспилотников и 26 ракет
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Правительство усилило поддержку фермеров на прифронтовых территориях

Кабмин повысил выплаты за украинскую технику и мелиорацию для аграриев. Фермеры Херсонщины получат средства за потерянные посевы и поддержку скота.

Кабинет министров принял новые решения для поддержки агропроизводителей, работающих в прифронтовых и деоккупированных регионах. Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, изменения касаются компенсации за украинскую технику, мелиорации, выплат за утраченные посевы и поддержки животноводства, пишет УНН.

Одно из ключевых решений – увеличение компенсации за украинскую сельхозтехнику в рамках политики "Сделано в Украине". Для фермеров с территорий боевых действий возмещение повысили с 25% до 40%, если более 80% их земель расположены в зоне боевых действий. На 2026 год на эту программу предусмотрели 1,8 млрд грн. Она охватывает 166 производителей и более 14 тысяч наименований техники.

Также государство будет компенсировать до 80% расходов без НДС на ремонт, реконструкцию и строительство оросительных систем и насосных станций в прифронтовых и деоккупированных областях.

Выплаты за потери и поддержка животноводства

Отдельно правительство запускает выплаты для аграриев Херсонской области, которые потеряли посевы. Помощь получат 236 производителей – по 4700 грн за гектар, но не более чем за 2000 гектаров. Выплаты из государственного бюджета должны начаться уже на следующей неделе.

Еще одно направление – поддержка животноводства. С 7 апреля откроют прием заявок через Государственный аграрный реестр. Предусмотрено 7000 грн за одну корову для хозяйств, которые содержат от 3 до 100 голов, а также 2000 грн за коз или овец – для хозяйств с поголовьем от 5 до 500 животных.

Дополнительные программы для агросектора

Для усиления энергонезависимости в условиях ограниченного электроснабжения действуют льготные кредиты, в частности "5-7-9%" и кредиты под 0% до 10 млн грн на энергооборудование

– заявила премьер-министр.

По словам Свириденко, правительство продолжает комплексную поддержку агросектора через гранты, компенсации, прямые выплаты, страхование и программы для животноводства.

