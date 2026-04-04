Правительство усилило поддержку фермеров на прифронтовых территориях

Кабинет министров принял новые решения для поддержки агропроизводителей, работающих в прифронтовых и деоккупированных регионах. Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, изменения касаются компенсации за украинскую технику, мелиорации, выплат за утраченные посевы и поддержки животноводства, пишет УНН.

Подробности

Одно из ключевых решений – увеличение компенсации за украинскую сельхозтехнику в рамках политики "Сделано в Украине". Для фермеров с территорий боевых действий возмещение повысили с 25% до 40%, если более 80% их земель расположены в зоне боевых действий. На 2026 год на эту программу предусмотрели 1,8 млрд грн. Она охватывает 166 производителей и более 14 тысяч наименований техники.

Также государство будет компенсировать до 80% расходов без НДС на ремонт, реконструкцию и строительство оросительных систем и насосных станций в прифронтовых и деоккупированных областях.

Выплаты за потери и поддержка животноводства

Отдельно правительство запускает выплаты для аграриев Херсонской области, которые потеряли посевы. Помощь получат 236 производителей – по 4700 грн за гектар, но не более чем за 2000 гектаров. Выплаты из государственного бюджета должны начаться уже на следующей неделе.

Еще одно направление – поддержка животноводства. С 7 апреля откроют прием заявок через Государственный аграрный реестр. Предусмотрено 7000 грн за одну корову для хозяйств, которые содержат от 3 до 100 голов, а также 2000 грн за коз или овец – для хозяйств с поголовьем от 5 до 500 животных.

Дополнительные программы для агросектора

Для усиления энергонезависимости в условиях ограниченного электроснабжения действуют льготные кредиты, в частности "5-7-9%" и кредиты под 0% до 10 млн грн на энергооборудование – заявила премьер-министр.

По словам Свириденко, правительство продолжает комплексную поддержку агросектора через гранты, компенсации, прямые выплаты, страхование и программы для животноводства.

