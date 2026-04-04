Уряд посилив підтримку фермерів на прифронтових територіях

4 квітня, 18:00 • 25524 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43 • 33054 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09 • 38150 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00 • 32996 перегляди
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30 • 64816 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27 • 30899 перегляди
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
4 квітня, 05:00 • 51924 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз
3 квітня, 14:25 • 40255 перегляди
В Україні пошкодження озимини сягають 12%, кісточкових культур – до 51%
3 квітня, 11:36 • 61784 перегляди
Вбивство військового ТЦК у Львові - митнику оголосили підозруPhoto
3 квітня, 11:30 • 50541 перегляди
росія випустила по Україні 542 дрони та 37 ракет за одну атаку - знешкоджено 515 безпілотників і 26 ракет
Популярнi новини
У США анулювали грін-картки та затримали двох родичок іранського воєначальника Сулеймані4 квітня, 17:13 • 5004 перегляди
В Ірані заявляють, що збили два американські гелікоптери Black Hawk4 квітня, 17:25 • 6884 перегляди
У Грузії відбувся масштабна акція проти жорстокої програми вилову бездомних собакVideo4 квітня, 18:15 • 5298 перегляди
В окупованому Криму помер старший брат Мустафи Джемілєва4 квітня, 18:27 • 4146 перегляди
Іран відновлює підземні ракетні шахти за кілька годин після атак - ЗМІ4 квітня, 19:16 • 5874 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти4 квітня, 14:09 • 38155 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми4 квітня, 07:30 • 64822 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз4 квітня, 05:00 • 51928 перегляди
Історія першого дзвінка з мобільного телефону та еволюція гаджетів3 квітня, 13:02 • 56195 перегляди
Оподаткування лізингу: чому БЕБ переслідує авіакомпанії за міжнародні контракти3 квітня, 12:35 • 59040 перегляди
УНН Lite
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo4 квітня, 10:47 • 23619 перегляди
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна БалдоніPhoto4 квітня, 07:41 • 27026 перегляди
Кайлі Дженнер показала провокаційні образи для обкладинки Puss PussPhoto3 квітня, 09:23 • 39617 перегляди
Суд у США заблокував будівництво бальної зали Трампа1 квітня, 14:47 • 54564 перегляди
Для "Суперґьорл" представили новий трейлер - битва з Кремом з Жовтих пагорбів і Момоа в образі антигерояVideo1 квітня, 14:33 • 50812 перегляди
Уряд посилив підтримку фермерів на прифронтових територіях

Кабмін підвищив виплати за українську техніку та меліорацію для аграріїв. Фермери Херсонщини отримають кошти за втрачені посіви та підтримку худоби.

Кабінет міністрів ухвалив нові рішення для підтримки агровиробників, які працюють у прифронтових і деокупованих регіонах. Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, зміни стосуються компенсації за українську техніку, меліорації, виплат за втрачені посіви та підтримки тваринництва, пише УНН.

Деталі

Одне з ключових рішень – збільшення компенсації за українську сільгосптехніку в межах політики "Зроблено в Україні". Для фермерів із територій бойових дій відшкодування підвищили з 25% до 40%, якщо понад 80% їхніх земель розташовані в зоні бойових дій. На 2026 рік на цю програму передбачили 1,8 млрд грн. Вона охоплює 166 виробників і понад 14 тисяч найменувань техніки.

В Україні цього року планують розмінувати ще майже 10 тис. га04.04.26, 22:05 • 3186 переглядiв

Також держава компенсуватиме до 80% витрат без ПДВ на ремонт, реконструкцію та будівництво зрошувальних систем і насосних станцій у прифронтових та деокупованих областях.

Виплати за втрати та підтримка тваринництва

Окремо уряд запускає виплати для аграріїв Херсонської області, які втратили посіви. Допомогу отримають 236 виробників – по 4700 грн за гектар, але не більш як за 2000 гектарів. Виплати з державного бюджету мають розпочатися вже наступного тижня.

Ще один напрям – підтримка тваринництва. Із 7 квітня відкриють прийом заявок через Державний аграрний реєстр. Передбачено 7000 грн за одну корову для господарств, які утримують від 3 до 100 голів, а також 2000 грн за кіз або овець – для господарств із поголів’ям від 5 до 500 тварин.

Додаткові програми для агросектору

Для посилення енергонезалежності в умовах обмеженого електропостачання діють пільгові кредити, зокрема "5-7-9%" і кредити під 0% до 10 млн грн на енергообладнання

– заявила прем’єр-міністр.

За словами Свириденко, уряд продовжує комплексну підтримку агросектору через гранти, компенсації, прямі виплати, страхування та програми для тваринництва.

Українські фермери отримають 124 мільйони гривень на розвиток виробництва - Кабмін28.03.26, 05:53 • 13302 перегляди

