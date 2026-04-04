Уряд посилив підтримку фермерів на прифронтових територіях
Київ • УНН
Кабмін підвищив виплати за українську техніку та меліорацію для аграріїв. Фермери Херсонщини отримають кошти за втрачені посіви та підтримку худоби.
Кабінет міністрів ухвалив нові рішення для підтримки агровиробників, які працюють у прифронтових і деокупованих регіонах. Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, зміни стосуються компенсації за українську техніку, меліорації, виплат за втрачені посіви та підтримки тваринництва, пише УНН.
Деталі
Одне з ключових рішень – збільшення компенсації за українську сільгосптехніку в межах політики "Зроблено в Україні". Для фермерів із територій бойових дій відшкодування підвищили з 25% до 40%, якщо понад 80% їхніх земель розташовані в зоні бойових дій. На 2026 рік на цю програму передбачили 1,8 млрд грн. Вона охоплює 166 виробників і понад 14 тисяч найменувань техніки.
Також держава компенсуватиме до 80% витрат без ПДВ на ремонт, реконструкцію та будівництво зрошувальних систем і насосних станцій у прифронтових та деокупованих областях.
Виплати за втрати та підтримка тваринництва
Окремо уряд запускає виплати для аграріїв Херсонської області, які втратили посіви. Допомогу отримають 236 виробників – по 4700 грн за гектар, але не більш як за 2000 гектарів. Виплати з державного бюджету мають розпочатися вже наступного тижня.
Ще один напрям – підтримка тваринництва. Із 7 квітня відкриють прийом заявок через Державний аграрний реєстр. Передбачено 7000 грн за одну корову для господарств, які утримують від 3 до 100 голів, а також 2000 грн за кіз або овець – для господарств із поголів’ям від 5 до 500 тварин.
Додаткові програми для агросектору
Для посилення енергонезалежності в умовах обмеженого електропостачання діють пільгові кредити, зокрема "5-7-9%" і кредити під 0% до 10 млн грн на енергообладнання
За словами Свириденко, уряд продовжує комплексну підтримку агросектору через гранти, компенсації, прямі виплати, страхування та програми для тваринництва.
