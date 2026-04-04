Уряд посилив підтримку фермерів на прифронтових територіях

Кабінет міністрів ухвалив нові рішення для підтримки агровиробників, які працюють у прифронтових і деокупованих регіонах. Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, зміни стосуються компенсації за українську техніку, меліорації, виплат за втрачені посіви та підтримки тваринництва, пише УНН.

Деталі

Одне з ключових рішень – збільшення компенсації за українську сільгосптехніку в межах політики "Зроблено в Україні". Для фермерів із територій бойових дій відшкодування підвищили з 25% до 40%, якщо понад 80% їхніх земель розташовані в зоні бойових дій. На 2026 рік на цю програму передбачили 1,8 млрд грн. Вона охоплює 166 виробників і понад 14 тисяч найменувань техніки.

Також держава компенсуватиме до 80% витрат без ПДВ на ремонт, реконструкцію та будівництво зрошувальних систем і насосних станцій у прифронтових та деокупованих областях.

Виплати за втрати та підтримка тваринництва

Окремо уряд запускає виплати для аграріїв Херсонської області, які втратили посіви. Допомогу отримають 236 виробників – по 4700 грн за гектар, але не більш як за 2000 гектарів. Виплати з державного бюджету мають розпочатися вже наступного тижня.

Ще один напрям – підтримка тваринництва. Із 7 квітня відкриють прийом заявок через Державний аграрний реєстр. Передбачено 7000 грн за одну корову для господарств, які утримують від 3 до 100 голів, а також 2000 грн за кіз або овець – для господарств із поголів’ям від 5 до 500 тварин.

Додаткові програми для агросектору

Для посилення енергонезалежності в умовах обмеженого електропостачання діють пільгові кредити, зокрема "5-7-9%" і кредити під 0% до 10 млн грн на енергообладнання – заявила прем’єр-міністр.

За словами Свириденко, уряд продовжує комплексну підтримку агросектору через гранти, компенсації, прямі виплати, страхування та програми для тваринництва.

