$43.880.0150.610.24
ukenru
Ексклюзив
Ексклюзив
Ексклюзив
Ексклюзив
Ексклюзив
Ексклюзив
Ексклюзив
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
1.3м/с
85%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Публікації
Ексклюзив
Ексклюзив
Ексклюзив
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Сергій Лисак
Музикант
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Франція
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
MIM-104 Patriot

Українські фермери отримають 124 мільйони гривень на розвиток виробництва - Кабмін

Київ • УНН

 • 930 перегляди

Держава виділить кошти 139 агровиробникам для проведення посівної кампанії. Фінансування допоможе засіяти землі навіть після гуманітарного розмінування.

139 агровиробників, які у 2025 році пройшли конкурсний відбір за програмою "Надання кредитів фермерським господарствам", отримають від держави 124,1 млн грн на розвиток та диверсифікацію виробництва. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, інформує УНН.

Деталі

За її словами, підтримка фермерів є основою продовольчої безпеки країни.

Особливо важливо, що фінансування надходить саме в період весняної посівної, яка вже стартувала в 17 областях. Для багатьох господарств це можливість вчасно вийти в поле, провести всі роботи і зберегти виробництво

- зазначила глава уряду.

Вона уточнила, що цього року до обробітку повертаються й землі, очищені в межах гуманітарного розмінування. Так, уже понад 15 тис. га підготовлено для засіву фермерами в Харківській, Миколаївській та Київській областях.

У 2026 році на програму передбачено 220 млн грн зі спеціального фонду. Ми зможемо не лише профінансувати фермерів-переможців минулорічного конкурсу, а й продовжити допомогу господарствам за іншими напрямами

- пообіцяла Свириденко.

Вона додала, що продовжують працювати й інші інструменти підтримки: гранти на сади і теплиці, компенсації за техніку, розвиток зрошення, агрострахування та допомога аграріям у прифронтових регіонах.

Нагадаємо

Серед ключових викликів нинішньої весняної посівної кампанії - суттєве зростання вартості пального, а також подорожчання мінеральних добрив на 30-35% під впливом глобальних ринкових факторів, але це не ставить під загрозу посівну.

Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти09.03.26, 12:16 • 36168 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаАгроновини
Техніка
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Миколаївська область
Київська область
Харківська область
Україна