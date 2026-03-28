Українські фермери отримають 124 мільйони гривень на розвиток виробництва - Кабмін
Київ • УНН
Держава виділить кошти 139 агровиробникам для проведення посівної кампанії. Фінансування допоможе засіяти землі навіть після гуманітарного розмінування.
139 агровиробників, які у 2025 році пройшли конкурсний відбір за програмою "Надання кредитів фермерським господарствам", отримають від держави 124,1 млн грн на розвиток та диверсифікацію виробництва. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, інформує УНН.
За її словами, підтримка фермерів є основою продовольчої безпеки країни.
Особливо важливо, що фінансування надходить саме в період весняної посівної, яка вже стартувала в 17 областях. Для багатьох господарств це можливість вчасно вийти в поле, провести всі роботи і зберегти виробництво
Вона уточнила, що цього року до обробітку повертаються й землі, очищені в межах гуманітарного розмінування. Так, уже понад 15 тис. га підготовлено для засіву фермерами в Харківській, Миколаївській та Київській областях.
У 2026 році на програму передбачено 220 млн грн зі спеціального фонду. Ми зможемо не лише профінансувати фермерів-переможців минулорічного конкурсу, а й продовжити допомогу господарствам за іншими напрямами
Вона додала, що продовжують працювати й інші інструменти підтримки: гранти на сади і теплиці, компенсації за техніку, розвиток зрошення, агрострахування та допомога аграріям у прифронтових регіонах.
Серед ключових викликів нинішньої весняної посівної кампанії - суттєве зростання вартості пального, а також подорожчання мінеральних добрив на 30-35% під впливом глобальних ринкових факторів, але це не ставить під загрозу посівну.
