Украинские фермеры получат 124 миллиона гривен на развитие производства - Кабмин

139 агропроизводителей, прошедших в 2025 году конкурсный отбор по программе "Предоставление кредитов фермерским хозяйствам", получат от государства 124,1 млн грн на развитие и диверсификацию производства. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, информирует УНН.

По ее словам, поддержка фермеров является основой продовольственной безопасности страны.

Особенно важно, что финансирование поступает именно в период весенней посевной, которая уже стартовала в 17 областях. Для многих хозяйств это возможность вовремя выйти в поле, провести все работы и сохранить производство

Она уточнила, что в этом году к обработке возвращаются и земли, очищенные в рамках гуманитарного разминирования. Так, уже более 15 тыс. га подготовлено для засева фермерами в Харьковской, Николаевской и Киевской областях.

В 2026 году на программу предусмотрено 220 млн грн из специального фонда. Мы сможем не только профинансировать фермеров-победителей прошлогоднего конкурса, но и продолжить помощь хозяйствам по другим направлениям