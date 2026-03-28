Украинские фермеры получат 124 миллиона гривен на развитие производства - Кабмин
Киев • УНН
Государство выделит средства 139 агропроизводителям для проведения посевной кампании. Финансирование поможет засеять земли даже после гуманитарного разминирования.
139 агропроизводителей, прошедших в 2025 году конкурсный отбор по программе "Предоставление кредитов фермерским хозяйствам", получат от государства 124,1 млн грн на развитие и диверсификацию производства. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, информирует УНН.
Детали
По ее словам, поддержка фермеров является основой продовольственной безопасности страны.
Особенно важно, что финансирование поступает именно в период весенней посевной, которая уже стартовала в 17 областях. Для многих хозяйств это возможность вовремя выйти в поле, провести все работы и сохранить производство
Она уточнила, что в этом году к обработке возвращаются и земли, очищенные в рамках гуманитарного разминирования. Так, уже более 15 тыс. га подготовлено для засева фермерами в Харьковской, Николаевской и Киевской областях.
В 2026 году на программу предусмотрено 220 млн грн из специального фонда. Мы сможем не только профинансировать фермеров-победителей прошлогоднего конкурса, но и продолжить помощь хозяйствам по другим направлениям
Она добавила, что продолжают работать и другие инструменты поддержки: гранты на сады и теплицы, компенсации за технику, развитие орошения, агрострахование и помощь аграриям в прифронтовых регионах.
Напомним
Среди ключевых вызовов нынешней весенней посевной кампании - существенный рост стоимости топлива, а также подорожание минеральных удобрений на 30-35% под влиянием глобальных рыночных факторов, но это не ставит под угрозу посевную.
