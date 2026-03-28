ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
1.3м/с
85%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Сергей Лысак
Музыкант
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Франция
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс обвинила экс-охранника во взломе iCloud - новый громкий скандал27 марта, 17:38 • 11437 просмотра
Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям27 марта, 15:21 • 15781 просмотра
Павел Зибров раскрыл свой секрет густых усов - рецепт от народного артиста Украины27 марта, 13:02 • 21178 просмотра
Риз Уизерспун отметила юбилей в кругу семьи — яркие кадры с празднованияVideo27 марта, 11:30 • 26409 просмотра
Элтон Джон отпраздновал 79-летие и получил трогательное поздравление от мужаVideo26 марта, 15:55 • 32155 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
MIM-104 Patriot

Украинские фермеры получат 124 миллиона гривен на развитие производства - Кабмин

Киев • УНН

 • 1156 просмотра

Государство выделит средства 139 агропроизводителям для проведения посевной кампании. Финансирование поможет засеять земли даже после гуманитарного разминирования.

139 агропроизводителей, прошедших в 2025 году конкурсный отбор по программе "Предоставление кредитов фермерским хозяйствам", получат от государства 124,1 млн грн на развитие и диверсификацию производства. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, информирует УНН.

Детали

По ее словам, поддержка фермеров является основой продовольственной безопасности страны.

Особенно важно, что финансирование поступает именно в период весенней посевной, которая уже стартовала в 17 областях. Для многих хозяйств это возможность вовремя выйти в поле, провести все работы и сохранить производство

- отметила глава правительства.

Она уточнила, что в этом году к обработке возвращаются и земли, очищенные в рамках гуманитарного разминирования. Так, уже более 15 тыс. га подготовлено для засева фермерами в Харьковской, Николаевской и Киевской областях.

В 2026 году на программу предусмотрено 220 млн грн из специального фонда. Мы сможем не только профинансировать фермеров-победителей прошлогоднего конкурса, но и продолжить помощь хозяйствам по другим направлениям

- пообещала Свириденко.

Она добавила, что продолжают работать и другие инструменты поддержки: гранты на сады и теплицы, компенсации за технику, развитие орошения, агрострахование и помощь аграриям в прифронтовых регионах.

Напомним

Среди ключевых вызовов нынешней весенней посевной кампании - существенный рост стоимости топлива, а также подорожание минеральных удобрений на 30-35% под влиянием глобальных рыночных факторов, но это не ставит под угрозу посевную.

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаАгроновости
Техника
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Николаевская область
Киевская область
Харьковская область
Украина