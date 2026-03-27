Зростання цін на пальне та добрива не ставить під загрозу весняну посівну - Мінекономіки

Серед ключових викликів нинішньої весняної посівної кампанії - суттєве зростання вартості пального, а також подорожчання мінеральних добрив на 30-35% під впливом глобальних ринкових факторів, але це не ставить під загрозу посівну, повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький, пише УНН з посиланням на Мінекономіки.

Додалися два виклики - це вартість палива, (…) і відповідно через світові події досить суттєво, на 30-35%, здорожчали мінеральні добрива, які також активно використовуються під час весняної посівної кампанії. І тому ось є такі два основні виклики - сказав Висоцький в ефірі радіо «Хартія».

Це, з його слів, як повідомили в Мінекономіки "створює додаткове фінансове навантаження на аграріїв, однак не ставить під загрозу проведення кампанії".

Це не зупинить посівну кампанію, вона відбудеться - зазначив Висоцький.

Посівна-2026 стартує із затримкою - де вже сіють і що гальмує роботу на полях

Висоцький підкреслив: держава докладає максимум зусиль і координує ситуацію, щоб гарантувати наявність пального і добрив для посівної.

Загалом же, весняна посівна кампанія, з його слів, розпочалася вже в 17 областях у звичні для сезону терміни. Наразі вже засіяно майже 200 тис. га. Першими до сівби традиційно приступили господарства південних регіонів, висіваючи ярий ячмінь, горох та овес.

За його словами, загалом цьогорічна весняна посівна охопить близько 16 млн гектарів. Наразі її початковий етап не є масштабним, що дозволяє мінімізувати ризики навіть у разі короткострокових похолодань.

"Весняна посівна кампанія розпочалася у звичні строки та відбувається відповідно до планів аграріїв. Початковий етап традиційно охоплює стійкі до погодних коливань культури, тому навіть можливі заморозки не несуть критичних ризиків. Станом на сьогодні ми не фіксуємо форс-мажорних факторів, які могли б суттєво вплинути на темпи робіт", – зазначив Висоцький.

Він також вказав на безпекову ситуацію, особливо у прифронтових регіонах, де дрони постійно несуть загрозу. Попри ризики, українські фермери продовжують роботу, використовуючи всі доступні інструменти для захисту та обробітку земель. Долучають необхідні засоби РЕБ, інші засоби захисту для того, щоб кожен доступний клаптик землі засіяти і виростити новий врожай.

У Мінекономіки назвали головний ризик для аграріїв України під час посівної

Щодо цін на гречку

Як відзначив заступник міністра, окрему увагу цього сезону привертає ситуація на ринку гречки, яка традиційно є соціально важливим продуктом для українців. Зростання цін у роздрібній торгівлі, з його слів, зумовлене передусім зменшенням обсягів виробництва у минулому році та сезонним скороченням запасів напередодні нового врожаю.

Гречка - нішева культура, яка має циклічність. Раз на п’ять років є зменшення виробництва через різні чинники, в тому числі природно-кліматичні. Ціна зростає, а потім виробництво вирівнюється, і вартість знижується.

"Зростання цін на гречку має сезонний і циклічний характер. Через менший врожай минулого року та обмежені можливості імпорту запаси на кінець маркетингового року є нижчими. Водночас фізичного дефіциту немає – продукт на ринку присутній. Очікуємо, що вже з новим урожаєм ситуація стабілізується, а ціни вирівняються", – підкреслив Висоцький.

За прогнозами, у 2026 році аграрії відреагують на цінову кон’юнктуру збільшенням посівних площ під гречкою на 15-20%. Очікується, що валове виробництво буде близьким до рівня внутрішнього споживання (орієнтовно 95%), що дозволить уникнути дефіциту на ринку.

Таким чином, поточне зростання цін має тимчасовий характер і є частиною природного ринкового циклу. Уже після надходження нового врожаю ринок гречки повернеться до більш збалансованого стану.