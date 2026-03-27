Зростання цін на пальне та добрива не ставить під загрозу весняну посівну - Мінекономіки

Ексклюзив
13:21 • 13887 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 40447 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 11:09 • 25768 перегляди
Обшук у Поплавського: правоохоронці розслідують розтрату близько 300 млн грн
Ексклюзив
27 березня, 10:01 • 43708 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
27 березня, 08:55 • 26497 перегляди
Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонну співпрацю - Зеленський повідомив деталіPhoto
Ексклюзив
27 березня, 05:31 • 28011 перегляди
JULIK випустив відверту пісню про любов і зізнався, заради кого готовий віддати всеPhotoVideo
Ексклюзив
27 березня, 00:33 • 46420 перегляди
Після програшу шведам збірна України пропускатиме вже четвертий Чемпіонат світу поспільPhoto
26 березня, 18:28 • 49376 перегляди
Буданов сподівається на проведення великого обміну полоненими на ВеликденьVideo
Ексклюзив
26 березня, 18:12 • 44374 перегляди
Понад 30 млрд доларів за місяць - війна з Іраном оголила кризу оборонної промисловості
Ексклюзив
26 березня, 17:53 • 36970 перегляди
Від курсу валют до пенсій: як проблеми з міжнародним фінансуванням вплинуть на економіку країни та життя українців
Популярнi новини
Як Україна перехоплює тисячі дронів - партнерам з ЄС показали "малу" ППОVideo27 березня, 11:01 • 12537 перегляди
Після обшуків у Поплавського з'явилися нові подробиці. У Київському університеті культури викрили велику схему на держкоштахPhoto27 березня, 11:25 • 12374 перегляди
Різ Візерспун відзначила ювілей у колі родини - яскраві кадри зі святкуванняVideo27 березня, 11:30 • 22659 перегляди
Павло Зібров розкрив свій секрет густих вусів - рецепт від народного артиста України27 березня, 13:02 • 16416 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків15:21 • 10314 перегляди
Публікації
Куди піти в Києві на вихідні 28-29 березня дорослим та малимPhoto16:52 • 9260 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 40448 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
Ексклюзив
27 березня, 10:01 • 43710 перегляди
Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Ексклюзив
26 березня, 15:16 • 79001 перегляди
Нові правила мобілізації - що змінюється від 1 квітня26 березня, 14:49 • 96483 перегляди
Зростання цін на пальне та добрива не ставить під загрозу весняну посівну - Мінекономіки

Київ • УНН

 • 1990 перегляди

Весняна посівна охопить 16 млн га попри здорожчання добрив на 35%. Ціни на гречку зросли через циклічне скорочення врожаю та запасів.

Зростання цін на пальне та добрива не ставить під загрозу весняну посівну - Мінекономіки

Серед ключових викликів нинішньої весняної посівної кампанії - суттєве зростання вартості пального, а також подорожчання мінеральних добрив на 30-35% під впливом глобальних ринкових факторів, але це не ставить під загрозу посівну, повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький, пише УНН з посиланням на Мінекономіки.

Додалися два виклики - це вартість палива, (…) і відповідно через світові події досить суттєво, на 30-35%, здорожчали мінеральні добрива, які також активно використовуються під час весняної посівної кампанії. І тому ось є такі два основні виклики

- сказав Висоцький в ефірі радіо «Хартія».

Це, з його слів, як повідомили в Мінекономіки "створює додаткове фінансове навантаження на аграріїв, однак не ставить під загрозу проведення кампанії".

Це не зупинить посівну кампанію, вона відбудеться

- зазначив Висоцький.

Посівна-2026 стартує із затримкою - де вже сіють і що гальмує роботу на полях11.03.26, 13:07 • 4392 перегляди

Висоцький підкреслив: держава докладає максимум зусиль і координує ситуацію, щоб гарантувати наявність пального і добрив для посівної.

Загалом же, весняна посівна кампанія, з його слів, розпочалася вже в 17 областях у звичні для сезону терміни. Наразі вже засіяно майже 200 тис. га. Першими до сівби традиційно приступили господарства південних регіонів, висіваючи ярий ячмінь, горох та овес.

За його словами, загалом цьогорічна весняна посівна охопить близько 16 млн гектарів. Наразі її початковий етап не є масштабним, що дозволяє мінімізувати ризики навіть у разі короткострокових похолодань.

"Весняна посівна кампанія розпочалася у звичні строки та відбувається відповідно до планів аграріїв. Початковий етап традиційно охоплює стійкі до погодних коливань культури, тому навіть можливі заморозки не несуть критичних ризиків. Станом на сьогодні ми не фіксуємо форс-мажорних факторів, які могли б суттєво вплинути на темпи робіт", – зазначив Висоцький.

Він також вказав на безпекову ситуацію, особливо у прифронтових регіонах, де дрони постійно несуть загрозу. Попри ризики, українські фермери продовжують роботу, використовуючи всі доступні інструменти для захисту та обробітку земель. Долучають необхідні засоби РЕБ, інші засоби захисту для того, щоб кожен доступний клаптик землі засіяти і виростити новий врожай.

У Мінекономіки назвали головний ризик для аграріїв України під час посівної27.03.26, 11:38 • 3496 переглядiв

Щодо цін на гречку

Як відзначив заступник міністра, окрему увагу цього сезону привертає ситуація на ринку гречки, яка традиційно є соціально важливим продуктом для українців. Зростання цін у роздрібній торгівлі, з його слів, зумовлене передусім зменшенням обсягів виробництва у минулому році та сезонним скороченням запасів напередодні нового врожаю.

Гречка - нішева культура, яка має циклічність. Раз на п’ять років є зменшення виробництва через різні чинники, в тому числі природно-кліматичні. Ціна зростає, а потім виробництво вирівнюється, і вартість знижується.  

"Зростання цін на гречку має сезонний і циклічний характер. Через менший врожай минулого року та обмежені можливості імпорту запаси на кінець маркетингового року є нижчими. Водночас фізичного дефіциту немає – продукт на ринку присутній. Очікуємо, що вже з новим урожаєм ситуація стабілізується, а ціни вирівняються", – підкреслив Висоцький.

За прогнозами, у 2026 році аграрії відреагують на цінову кон’юнктуру збільшенням посівних площ під гречкою на 15-20%. Очікується, що валове виробництво буде близьким до рівня внутрішнього споживання (орієнтовно 95%), що дозволить уникнути дефіциту на ринку.

Таким чином, поточне зростання цін має тимчасовий характер і є частиною природного ринкового циклу. Уже після надходження нового врожаю ринок гречки повернеться до більш збалансованого стану.

Юлія Шрамко

ЕкономікаАгроновини
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Україна