Рост цен на топливо и удобрения не ставит под угрозу весеннюю посевную - Минэкономики

Среди ключевых вызовов нынешней весенней посевной кампании - существенный рост стоимости горючего, а также подорожание минеральных удобрений на 30-35% под влиянием глобальных рыночных факторов, но это не ставит под угрозу посевную, сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий, пишет УНН со ссылкой на Минэкономики.

Добавились два вызова - это стоимость топлива, (…) и соответственно из-за мировых событий довольно существенно, на 30-35%, подорожали минеральные удобрения, которые также активно используются во время весенней посевной кампании. И поэтому вот есть такие два основных вызова - сказал Высоцкий в эфире радио «Хартия».

Это, по его словам, как сообщили в Минэкономики, "создает дополнительную финансовую нагрузку на аграриев, однако не ставит под угрозу проведение кампании".

Это не остановит посевную кампанию, она состоится - отметил Высоцкий.

Высоцкий подчеркнул: государство прилагает максимум усилий и координирует ситуацию, чтобы гарантировать наличие горючего и удобрений для посевной.

В целом же, весенняя посевная кампания, по его словам, началась уже в 17 областях в привычные для сезона сроки. Сейчас уже засеяно почти 200 тыс. га. Первыми к севу традиционно приступили хозяйства южных регионов, высевая яровой ячмень, горох и овес.

По его словам, в целом нынешняя весенняя посевная охватит около 16 млн гектаров. Сейчас ее начальный этап не является масштабным, что позволяет минимизировать риски даже в случае краткосрочных похолоданий.

"Весенняя посевная кампания началась в привычные сроки и проходит в соответствии с планами аграриев. Начальный этап традиционно охватывает устойчивые к погодным колебаниям культуры, поэтому даже возможные заморозки не несут критических рисков. По состоянию на сегодня мы не фиксируем форс-мажорных факторов, которые могли бы существенно повлиять на темпы работ", – отметил Высоцкий.

Он также указал на ситуацию с безопасностью, особенно в прифронтовых регионах, где дроны постоянно несут угрозу. Несмотря на риски, украинские фермеры продолжают работу, используя все доступные инструменты для защиты и обработки земель. Привлекают необходимые средства РЭБ, другие средства защиты для того, чтобы каждый доступный клочок земли засеять и вырастить новый урожай.

О ценах на гречку

Как отметил заместитель министра, особое внимание в этом сезоне привлекает ситуация на рынке гречки, которая традиционно является социально важным продуктом для украинцев. Рост цен в розничной торговле, по его словам, обусловлен прежде всего уменьшением объемов производства в прошлом году и сезонным сокращением запасов накануне нового урожая.

Гречка - нишевая культура, которая имеет цикличность. Раз в пять лет происходит уменьшение производства из-за различных факторов, в том числе природно-климатических. Цена растет, а затем производство выравнивается, и стоимость снижается.

"Рост цен на гречку имеет сезонный и циклический характер. Из-за меньшего урожая прошлого года и ограниченных возможностей импорта запасы на конец маркетингового года ниже. В то же время физического дефицита нет – продукт на рынке присутствует. Ожидаем, что уже с новым урожаем ситуация стабилизируется, а цены выровняются", – подчеркнул Высоцкий.

По прогнозам, в 2026 году аграрии отреагируют на ценовую конъюнктуру увеличением посевных площадей под гречкой на 15-20%. Ожидается, что валовое производство будет близким к уровню внутреннего потребления (ориентировочно 95%), что позволит избежать дефицита на рынке.

Таким образом, текущий рост цен носит временный характер и является частью естественного рыночного цикла. Уже после поступления нового урожая рынок гречки вернется к более сбалансированному состоянию.