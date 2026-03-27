$43.880.0150.610.24
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1.2м/с
59%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Музыкант
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Государственная граница Украины
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс обвинила экс-охранника во взломе iCloud - новый громкий скандал17:38 • 1210 просмотра
Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям15:21 • 5584 просмотра
Павел Зибров раскрыл свой секрет густых усов - рецепт от народного артиста Украины13:02 • 13892 просмотра
Риз Уизерспун отметила юбилей в кругу семьи — яркие кадры с празднованияVideo27 марта, 11:30 • 20156 просмотра
Элтон Джон отпраздновал 79-летие и получил трогательное поздравление от мужаVideo26 марта, 15:55 • 30090 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Рост цен на топливо и удобрения не ставит под угрозу весеннюю посевную - Минэкономики

Киев • УНН

 • 582 просмотра

Весенняя посевная охватит 16 млн га, несмотря на подорожание удобрений на 35%. Цены на гречку выросли из-за циклического сокращения урожая и запасов.

Рост цен на топливо и удобрения не ставит под угрозу весеннюю посевную - Минэкономики

Среди ключевых вызовов нынешней весенней посевной кампании - существенный рост стоимости горючего, а также подорожание минеральных удобрений на 30-35% под влиянием глобальных рыночных факторов, но это не ставит под угрозу посевную, сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий, пишет УНН со ссылкой на Минэкономики.

Добавились два вызова - это стоимость топлива, (…) и соответственно из-за мировых событий довольно существенно, на 30-35%, подорожали минеральные удобрения, которые также активно используются во время весенней посевной кампании. И поэтому вот есть такие два основных вызова

- сказал Высоцкий в эфире радио «Хартия».

Это, по его словам, как сообщили в Минэкономики, "создает дополнительную финансовую нагрузку на аграриев, однако не ставит под угрозу проведение кампании".

Это не остановит посевную кампанию, она состоится

- отметил Высоцкий.

Посевная-2026 стартует с задержкой - где уже сеют и что тормозит работу на полях11.03.26, 13:07 • 4392 просмотра

Высоцкий подчеркнул: государство прилагает максимум усилий и координирует ситуацию, чтобы гарантировать наличие горючего и удобрений для посевной.

В целом же, весенняя посевная кампания, по его словам, началась уже в 17 областях в привычные для сезона сроки. Сейчас уже засеяно почти 200 тыс. га. Первыми к севу традиционно приступили хозяйства южных регионов, высевая яровой ячмень, горох и овес.

По его словам, в целом нынешняя весенняя посевная охватит около 16 млн гектаров. Сейчас ее начальный этап не является масштабным, что позволяет минимизировать риски даже в случае краткосрочных похолоданий.

"Весенняя посевная кампания началась в привычные сроки и проходит в соответствии с планами аграриев. Начальный этап традиционно охватывает устойчивые к погодным колебаниям культуры, поэтому даже возможные заморозки не несут критических рисков. По состоянию на сегодня мы не фиксируем форс-мажорных факторов, которые могли бы существенно повлиять на темпы работ", – отметил Высоцкий.

Он также указал на ситуацию с безопасностью, особенно в прифронтовых регионах, где дроны постоянно несут угрозу. Несмотря на риски, украинские фермеры продолжают работу, используя все доступные инструменты для защиты и обработки земель. Привлекают необходимые средства РЭБ, другие средства защиты для того, чтобы каждый доступный клочок земли засеять и вырастить новый урожай.

В Минэкономики назвали главный риск для аграриев Украины во время посевной27.03.26, 11:38 • 3362 просмотра

О ценах на гречку

Как отметил заместитель министра, особое внимание в этом сезоне привлекает ситуация на рынке гречки, которая традиционно является социально важным продуктом для украинцев. Рост цен в розничной торговле, по его словам, обусловлен прежде всего уменьшением объемов производства в прошлом году и сезонным сокращением запасов накануне нового урожая.

Гречка - нишевая культура, которая имеет цикличность. Раз в пять лет происходит уменьшение производства из-за различных факторов, в том числе природно-климатических. Цена растет, а затем производство выравнивается, и стоимость снижается.

"Рост цен на гречку имеет сезонный и циклический характер. Из-за меньшего урожая прошлого года и ограниченных возможностей импорта запасы на конец маркетингового года ниже. В то же время физического дефицита нет – продукт на рынке присутствует. Ожидаем, что уже с новым урожаем ситуация стабилизируется, а цены выровняются", – подчеркнул Высоцкий.

По прогнозам, в 2026 году аграрии отреагируют на ценовую конъюнктуру увеличением посевных площадей под гречкой на 15-20%. Ожидается, что валовое производство будет близким к уровню внутреннего потребления (ориентировочно 95%), что позволит избежать дефицита на рынке.

Таким образом, текущий рост цен носит временный характер и является частью естественного рыночного цикла. Уже после поступления нового урожая рынок гречки вернется к более сбалансированному состоянию.

Юлия Шрамко

ЭкономикаАгроновости
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Украина