В Минэкономики назвали главный риск для аграриев Украины во время посевной

Министр экономики Украины Алексей Соболев заявил, что подорожание дизельного топлива не станет причиной убыточной работы аграриев во время посевной, а главной задачей государства сейчас является обеспечение наличия горючего и бесперебойного снабжения дизеля в Украину. Об этом он сказал, отвечая на вопросы парламентариев в Верховной Раде Украины 27 марта, передает УНН.

Детали

По словам Соболева, Министерство экономики находится в постоянном контакте с рынком и аграриями, чтобы определить, какая именно поддержка им необходима в условиях роста затрат на проведение весенне-полевых работ.

Несмотря на рост цены дизельного топлива на десятки процентов, 30-40%, фактически дополнительные затраты на проведение посевной увеличиваются лишь примерно на 5%. Мы посчитали, что это примерно 40 долларов дополнительно на гектар - сказал Соболев.

Он добавил, что при нормальной урожайности прибыль эффективных аграрных предприятий может составлять от 400 до 800 долларов на гектар. По мнению министра, это означает, что именно рост цен на топливо не может быть определяющим фактором для работы аграриев в минус.

В то же время, как подчеркнул Соболев, ключевым вопросом остается не только цена, но и физическая доступность топлива на украинском рынке.

Главная наша задача сейчас - это обеспечить в первую очередь доступность топлива, его наличие в Украине, наличие дизеля в Украине. Мы очень активно работаем также с "Укрнафтой" и с нашими партнерами для того, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение топлива в Украину - отметил министр.

Кроме этого, правительство продолжает реализовывать ряд программ поддержки аграрного сектора. Крупнейшей из них Соболев назвал программу "5-7-9", которой, по его словам, пользуются аграрии, а общий объем финансирования составляет 18 млрд гривен. Также действуют программы поддержки для аграриев на прифронтовых территориях.

По словам министра, на такие нужды внутри года предусмотрели 1,75 млрд грн. Отдельно правительство запустило в этом году программу агрострахования, а в целом для аграриев работает еще около десятка различных инструментов помощи.

Соболев подчеркнул, что правительство и в дальнейшем будет координировать действия с рынком, чтобы обеспечить агросектор той поддержкой, которая наиболее необходима в текущих условиях.

Напомним

В этом году главное давление на аграриев создает подорожание ресурсов и дефицит: минеральные удобрения могут добавить 20–25% к затратам, а дизтопливо растет до 74–80 грн/л, что для хозяйства на 1000 га означает около +1,4 млн грн дополнительных затрат.