У Мінекономіки назвали головний ризик для аграріїв України під час посівної

Міністр економіки України Олексій Соболєв заявив, що подорожчання дизельного палива не стане причиною збиткової роботи аграріїв під час посівної, а головним завданням держави зараз є забезпечення наявності пального та безперебійного постачання дизеля в Україну. Про це він сказав, відповідаючи на запитання парламентарів у Верховній Раді України 27 березня, передає УНН.

Деталі

За словами Соболєва, Міністерство економіки перебуває у постійному контакті з ринком та аграріями, щоб визначити, яка саме підтримка їм необхідна в умовах зростання витрат на проведення весняно-польових робіт.

Незважаючи на зростання ціни дизельного палива на десятки відсотків, 30-40%, фактично додаткові витрати на проведення посівної збільшуються лише приблизно на 5%. Ми порахували, що це приблизно 40 доларів додатково на гектар - сказав Соболєв.

Він додав, що за нормальної врожайності прибуток ефективних аграрних підприємств може становити від 400 до 800 доларів на гектар. На думку міністра, це означає, що саме зростання цін на пальне не може бути визначальним фактором для роботи аграріїв у мінус.

Водночас, як наголосив Соболєв, ключовим питанням залишається не лише ціна, а й фізична доступність пального на українському ринку.

Головне наше завдання зараз - це забезпечити в першу чергу доступність пального, його наявність в Україні, наявність дизелю в Україні. Ми дуже активно працюємо також з "Укрнафтою' і з нашими партнерами для того, щоб забезпечити безперебійне постачання палива в Україну - зазначив міністр.

Окрім цього, уряд продовжує реалізовувати низку програм підтримки аграрного сектору. Найбільшою з них Соболєв назвав програму "5-7-9", якою, за його словами, користуються аграрії, а загальний обсяг фінансування становить 18 млрд гривень. Також діють програми підтримки для аграріїв на прифронтових територіях.

За словами міністра, на такі потреби всередині року передбачили 1,75 млрд грн. Окремо уряд запустив цього року програму агрострахування, а загалом для аграріїв працює ще близько десятка різних інструментів допомоги.

Соболєв підкреслив, що уряд і надалі буде координувати дії з ринком, аби забезпечити агросектор тією підтримкою, яка найпотрібніша в поточних умовах.

Нагадаємо

Цьогоріч головний тиск на аграріїв створює подорожчання ресурсів і дефіцит: мінеральні добрива можуть додати 20–25% до витрат, а дизпаливо зростає до 74–80 грн/л, що для господарства на 1000 га означає близько +1,4 млн грн додаткових витрат.