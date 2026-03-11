Посевная-2026 стартует с задержкой – где уже сеют и что тормозит работу на полях
Киев • УНН
Основное давление на аграриев создает удорожание ресурсов и дефициты: минеральные удобрения могут добавить 20–25% к расходам, а дизтопливо растет до 74–80 грн/л, что для хозяйства на 1000 га означает около +1,4 млн грн дополнительных расходов.
Посевная-2026 в Украине входит в фазу старта с неравномерной географией и повышенной себестоимостью. Почему так происходит, объяснил заместитель председателя Украинского аграрного совета (УАС) Денис Марчук на брифинге 11 марта, пишет УНН.
По его словам, южные области уже работают в полях, тогда как центральные и северные регионы еще сдерживает погода.
"На полях еще лежит снег, а земля промерзла, поэтому техника не может полноценно выйти на работы", - объясняет Марчук.
География и календарь посевной-2026: что говорят эксперты
По оценке УАС, нынешняя посевная кампания в большинстве регионов будет стартовать с опозданием примерно на две недели по сравнению с прошлым сезоном.
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты09.03.26, 12:16 • 34493 просмотра
"(Говорить, - ред.), что это катастрофически, не приходится. Активная фаза может длиться до условного начала мая. В то же время временной коридор для интенсивных работ ограничен: фактически аграрии рассчитывают на плюс-минус 45 до 50 дней, которые можно будет использовать для работы", - уточняет Марчук.
Это означает потребность в большей концентрации техники, людей и горючего в более короткий период, а, следовательно, и более высокие операционные риски для хозяйств.
Структура посевов: аграрии делают ставку на экспортные яровые
По яровым культурам Украина, по словам Дениса Марчука, будет выходить на показатели прошлого года и может засеять около 13 млн гектаров. Фокус, как и в прошлом году, смещается к культурам с понятной экспортной экономикой и частичным внутренним спросом.
"Это будет и кукуруза, это будет яровая пшеница, яровой ячмень, подсолнечник, соя. Эти культуры дают более прогнозируемую реализацию, что для бизнеса в военное время значит больше", - говорит заместитель председателя УАС.
Удобрения: дефицит и подорожание как базовая реальность для Украины
Одна из ключевых проблем подготовки посевной, по оценке УАС, - доступность минеральных удобрений.
Денис Марчук напоминает, что дефицит сформировал не только рынок, но и логистически-безопасностные ограничения: часть товаров не может стабильно заходить морем из-за статуса взрывоопасных. В частности, речь идет об аммиачной селитре.
По словам эксперта, ассоциация уже обращалась в Минэкономики и другие структуры, чтобы разблокировать поставки.
"Однако по состоянию на сейчас этих разрешений еще нет, кампания уже началась, мы понимаем, что мы не сможем ее вовремя внести", - резюмировал Марчук.
На общую картину накладывается также энергетический фактор. Эскалационные события на Ближнем Востоке, по логике рынка, усиливают риски для газа, а газовая составляющая является критической для азотной группы. Как результат, аграрии фиксируют повышение цен на аммиачные удобрения и карбамид.
"Карбамид вырастает в цене довольно-таки существенно. В целом дополнительная финансовая нагрузка только по минеральным удобрениям будет где-то 20-25% плюс к цене, на которую не рассчитывали", - признает заместитель председателя УАС.
Как ситуация с горючим влияет на темпы и качество посевной
Второй большой блок рисков для аграриев - это дизтопливо.
Денис Марчук приводит показательную динамику: до определенных событий на Ближнем Востоке оптовая цена для товаропроизводителей была около 55 грн/л, сейчас колеблется в пределах 74-79. Для хозяйств это превращается в прямой дополнительный счет в себестоимости гектара.
Спикер дает расчет на примере среднего предприятия с 1000 га и потреблением 70 л/га. Разница в цене составляет около 19 грн/л, дает +1330 грн/га (70×19).
"Округленно это где-то у нас дополнительных 1400 гривен на 1 гектар, а суммарно примерно 1,4 млн грн дополнительных расходов на массив в 1000 га", - говорит он.
Поэтому сейчас острее всего ситуацию ощущает малый и средний агробизнес. По словам Марчука, не все могут заблаговременно создавать запасы горючего или материалов, в том числе из-за рисков безопасности.
"Когда "прилетает", - ты не знаешь, какая будет ситуация на твоем предприятии", - объясняет он с позиции владельцев агробизнеса.
Но в итоге, по словам Марчука, посевная стартует без катастрофического дефицита ресурсов, но с дорогими входными параметрами, которые будут давить на экономику производства в течение сезона.
Позиция УАС сейчас сводится к осторожному реализму: работы начались, критической остановки нет, однако часть хозяйств будет вносить меньше удобрений, а ключевым ожиданием остается стабилизация на энергетических и топливных рынках.
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожая05.03.26, 14:41 • 75883 просмотра