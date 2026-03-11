Посевная-2026 стартует с задержкой – где уже сеют и что тормозит работу на полях

Посевная-2026 в Украине входит в фазу старта с неравномерной географией и повышенной себестоимостью. Почему так происходит, объяснил заместитель председателя Украинского аграрного совета (УАС) Денис Марчук на брифинге 11 марта, пишет УНН.

По его словам, южные области уже работают в полях, тогда как центральные и северные регионы еще сдерживает погода.

"На полях еще лежит снег, а земля промерзла, поэтому техника не может полноценно выйти на работы", - объясняет Марчук.

География и календарь посевной-2026: что говорят эксперты

По оценке УАС, нынешняя посевная кампания в большинстве регионов будет стартовать с опозданием примерно на две недели по сравнению с прошлым сезоном.

Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты

"(Говорить, - ред.), что это катастрофически, не приходится. Активная фаза может длиться до условного начала мая. В то же время временной коридор для интенсивных работ ограничен: фактически аграрии рассчитывают на плюс-минус 45 до 50 дней, которые можно будет использовать для работы", - уточняет Марчук.

Это означает потребность в большей концентрации техники, людей и горючего в более короткий период, а, следовательно, и более высокие операционные риски для хозяйств.

Структура посевов: аграрии делают ставку на экспортные яровые

По яровым культурам Украина, по словам Дениса Марчука, будет выходить на показатели прошлого года и может засеять около 13 млн гектаров. Фокус, как и в прошлом году, смещается к культурам с понятной экспортной экономикой и частичным внутренним спросом.

"Это будет и кукуруза, это будет яровая пшеница, яровой ячмень, подсолнечник, соя. Эти культуры дают более прогнозируемую реализацию, что для бизнеса в военное время значит больше", - говорит заместитель председателя УАС.

Удобрения: дефицит и подорожание как базовая реальность для Украины

Одна из ключевых проблем подготовки посевной, по оценке УАС, - доступность минеральных удобрений.

Денис Марчук напоминает, что дефицит сформировал не только рынок, но и логистически-безопасностные ограничения: часть товаров не может стабильно заходить морем из-за статуса взрывоопасных. В частности, речь идет об аммиачной селитре.

По словам эксперта, ассоциация уже обращалась в Минэкономики и другие структуры, чтобы разблокировать поставки.

"Однако по состоянию на сейчас этих разрешений еще нет, кампания уже началась, мы понимаем, что мы не сможем ее вовремя внести", - резюмировал Марчук.

На общую картину накладывается также энергетический фактор. Эскалационные события на Ближнем Востоке, по логике рынка, усиливают риски для газа, а газовая составляющая является критической для азотной группы. Как результат, аграрии фиксируют повышение цен на аммиачные удобрения и карбамид.

"Карбамид вырастает в цене довольно-таки существенно. В целом дополнительная финансовая нагрузка только по минеральным удобрениям будет где-то 20-25% плюс к цене, на которую не рассчитывали", - признает заместитель председателя УАС.

Как ситуация с горючим влияет на темпы и качество посевной

Второй большой блок рисков для аграриев - это дизтопливо.

Денис Марчук приводит показательную динамику: до определенных событий на Ближнем Востоке оптовая цена для товаропроизводителей была около 55 грн/л, сейчас колеблется в пределах 74-79. Для хозяйств это превращается в прямой дополнительный счет в себестоимости гектара.

Спикер дает расчет на примере среднего предприятия с 1000 га и потреблением 70 л/га. Разница в цене составляет около 19 грн/л, дает +1330 грн/га (70×19).

"Округленно это где-то у нас дополнительных 1400 гривен на 1 гектар, а суммарно примерно 1,4 млн грн дополнительных расходов на массив в 1000 га", - говорит он.

Поэтому сейчас острее всего ситуацию ощущает малый и средний агробизнес. По словам Марчука, не все могут заблаговременно создавать запасы горючего или материалов, в том числе из-за рисков безопасности.

"Когда "прилетает", - ты не знаешь, какая будет ситуация на твоем предприятии", - объясняет он с позиции владельцев агробизнеса.

Но в итоге, по словам Марчука, посевная стартует без катастрофического дефицита ресурсов, но с дорогими входными параметрами, которые будут давить на экономику производства в течение сезона.

Позиция УАС сейчас сводится к осторожному реализму: работы начались, критической остановки нет, однако часть хозяйств будет вносить меньше удобрений, а ключевым ожиданием остается стабилизация на энергетических и топливных рынках.

Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожая