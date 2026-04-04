В Україні цього року планують розмінувати ще майже 10 тис. га

З початку повномасштабного вторгнення Україна повернула до використання 40 700 км², із них 15,1 тис. га — землі сільськогосподарського призначення, розміновані в межах державної програми "Гуманітарне розмінування". Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко і додала, що цього року планується повернути до використання ще майже 10 тис. га, насамперед агроземель, передає УНН.

Сьогодні, у Міжнародний день інформування про протимінну діяльність, констатуємо: Україна залишається найбільш забрудненою вибухонебезпечними предметами країною у світі — понад 130 тис. км² територій потенційно небезпечні. Найбільше — у Харківській, Херсонській, Миколаївській та Донецькій областях - повідомила Свириденко.

За її словами, в Україні змінюють підходи до розмінування, здешевлюють роботи та залучають українські роботизовані комплекси.

Цього року плануємо повернути до використання ще майже 10 тис. га, насамперед агроземель. Перелік уперше сформовано із застосуванням системи пріоритезації GRIT. Розвиваємо ринок операторів розмінування: їх кількість зросла з 74 до 134, зокрема завдяки залученню приватного сектору поряд із ДСНС і ДССТ - додала Свириденко.

Прем'єрка додала, що в Україні діє програма компенсації вартості розмінування для фізичних осіб і самозайнятих аграріїв — заявку можна подати через Державний аграрний реєстр. Продовжується кампанія Soul of Soil, яка популяризує продукцію з розмінованих територій і підтримує гуманітарне розмінування.

Японія перерахувала 47,7 млн євро на відбудову України: кошти підуть на розмінування та інфраструктуру