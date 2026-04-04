В Украине в этом году планируют разминировать еще почти 10 тыс. га

С начала полномасштабного вторжения Украина вернула в использование 40 700 км², из них 15,1 тыс. га — земли сельскохозяйственного назначения, разминированные в рамках государственной программы "Гуманитарное разминирование". Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко и добавила, что в этом году планируется вернуть в использование еще почти 10 тыс. га, прежде всего агроземель, передает УНН.

Сегодня, в Международный день информирования о противоминной деятельности, констатируем: Украина остается наиболее загрязненной взрывоопасными предметами страной в мире — более 130 тыс. км² территорий потенциально опасны. Больше всего — в Харьковской, Херсонской, Николаевской и Донецкой областях - сообщила Свириденко.

По ее словам, в Украине меняют подходы к разминированию, удешевляют работы и привлекают украинские роботизированные комплексы.

В этом году планируем вернуть в использование еще почти 10 тыс. га, прежде всего агроземель. Перечень впервые сформирован с применением системы приоритизации GRIT. Развиваем рынок операторов разминирования: их количество выросло с 74 до 134, в том числе благодаря привлечению частного сектора наряду с ГСЧС и ГССТ - добавила Свириденко.

Премьер добавила, что в Украине действует программа компенсации стоимости разминирования для физических лиц и самозанятых аграриев — заявку можно подать через Государственный аграрный реестр. Продолжается кампания Soul of Soil, которая популяризирует продукцию с разминированных территорий и поддерживает гуманитарное разминирование.

Япония перечислила 47,7 млн евро на восстановление Украины: средства пойдут на разминирование и инфраструктуру