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ЧМ-2026: в Торонто стартовала канадская церемония открытия Мундиаля

Киев • УНН

 • 1882 просмотра

В Торонто на стадионе БМО Филд началась канадская церемония открытия ЧМ-2026. На мероприятии выступят Брайан Адамс, Майкл Бубле и Аланис Мориссетт.

ЧМ-2026: в Торонто стартовала канадская церемония открытия Мундиаля

Сегодня, 12 июня, в Торонто на стадионе "БМО Филд" началась канадская церемония открытия Чемпионата мира-2026. Церемония началась за полтора часа до матча одной из принимающих стран — Канады — против сборной Боснии и Герцеговины, передает УНН.

21:55 

Команды появились на поле. Гимн Боснии и Герцеговины исполнил Александар Гаич на скрипке. 

Гимн Канады исполнила рок-певица Аланис Мориссетт.

21:30 

Главные тренеры огласили стартовые составы

Канада: Крепо, Джонстон, де Фужроль, Корнелиус, Ларея, Бьюкенен, Коне, Эуштакиу, Миллар, Олувасейи.

Босния и Герцеговина: Василь, Дедич, Катич, Мухаремович, Колашинац, Байрактаревич, Башич, Тахирович, Мемич, Демирович, Лукич.

21:10

Завершилась церемония выступлением Jessie Reyez и Elyanna с песней Illuminate.

20:55

Позже на сцену вышла канадская певица Алессия Кара, исполнившая композицию Wild Things.

20:50

Церемонию официально открыл канадский фолк- и кантри-певец William Prince.

20:45

Главными звездами канадской церемонии открытия ЧМ-2026 станут легендарный канадский рок-исполнитель Брайан Адамс, а также поп-певец Майкл Бубле. Официальный гимн Канады перед игрой вживую исполнит культовая рок-певица Аланис Мориссетт, а гимн Боснии и Герцеговины представит Александар Гаич. Также в канадской части празднований задействованы Wyclef Jean, Нора Фатехи и Vegedream.

Болельщики начали заполнять улицы Торонто.

ЧМ-2026: в субботу третья страна-участница, США, стартует на Мундиале12.06.26, 19:27 • 1838 просмотров

Павел Башинский

СпортНовости Мира
Чемпионат мира по футболу 2026
Музыкант
Босния и Герцеговина
Канада