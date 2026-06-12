ЧМ-2026: в Торонто стартовала канадская церемония открытия Мундиаля
Киев • УНН
В Торонто на стадионе БМО Филд началась канадская церемония открытия ЧМ-2026. На мероприятии выступят Брайан Адамс, Майкл Бубле и Аланис Мориссетт.
Сегодня, 12 июня, в Торонто на стадионе "БМО Филд" началась канадская церемония открытия Чемпионата мира-2026. Церемония началась за полтора часа до матча одной из принимающих стран — Канады — против сборной Боснии и Герцеговины, передает УНН.
21:55
Команды появились на поле. Гимн Боснии и Герцеговины исполнил Александар Гаич на скрипке.
Гимн Канады исполнила рок-певица Аланис Мориссетт.
21:30
Главные тренеры огласили стартовые составы
Канада: Крепо, Джонстон, де Фужроль, Корнелиус, Ларея, Бьюкенен, Коне, Эуштакиу, Миллар, Олувасейи.
Босния и Герцеговина: Василь, Дедич, Катич, Мухаремович, Колашинац, Байрактаревич, Башич, Тахирович, Мемич, Демирович, Лукич.
21:10
Завершилась церемония выступлением Jessie Reyez и Elyanna с песней Illuminate.
20:55
Позже на сцену вышла канадская певица Алессия Кара, исполнившая композицию Wild Things.
20:50
Церемонию официально открыл канадский фолк- и кантри-певец William Prince.
20:45
Главными звездами канадской церемонии открытия ЧМ-2026 станут легендарный канадский рок-исполнитель Брайан Адамс, а также поп-певец Майкл Бубле. Официальный гимн Канады перед игрой вживую исполнит культовая рок-певица Аланис Мориссетт, а гимн Боснии и Герцеговины представит Александар Гаич. Также в канадской части празднований задействованы Wyclef Jean, Нора Фатехи и Vegedream.
Болельщики начали заполнять улицы Торонто.
ЧМ-2026: в субботу третья страна-участница, США, стартует на Мундиале12.06.26, 19:27 • 1838 просмотров