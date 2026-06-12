ЧМ-2026: в Торонто стартовала канадская церемония открытия Мундиаля

Сегодня, 12 июня, в Торонто на стадионе "БМО Филд" началась канадская церемония открытия Чемпионата мира-2026. Церемония началась за полтора часа до матча одной из принимающих стран — Канады — против сборной Боснии и Герцеговины, передает УНН.

21:55

Команды появились на поле. Гимн Боснии и Герцеговины исполнил Александар Гаич на скрипке.

Гимн Канады исполнила рок-певица Аланис Мориссетт.

21:30

Главные тренеры огласили стартовые составы

Канада: Крепо, Джонстон, де Фужроль, Корнелиус, Ларея, Бьюкенен, Коне, Эуштакиу, Миллар, Олувасейи.

Босния и Герцеговина: Василь, Дедич, Катич, Мухаремович, Колашинац, Байрактаревич, Башич, Тахирович, Мемич, Демирович, Лукич.

21:10

Завершилась церемония выступлением Jessie Reyez и Elyanna с песней Illuminate.

20:55

Позже на сцену вышла канадская певица Алессия Кара, исполнившая композицию Wild Things.

20:50

Церемонию официально открыл канадский фолк- и кантри-певец William Prince.

20:45

Главными звездами канадской церемонии открытия ЧМ-2026 станут легендарный канадский рок-исполнитель Брайан Адамс, а также поп-певец Майкл Бубле. Официальный гимн Канады перед игрой вживую исполнит культовая рок-певица Аланис Мориссетт, а гимн Боснии и Герцеговины представит Александар Гаич. Также в канадской части празднований задействованы Wyclef Jean, Нора Фатехи и Vegedream.

Болельщики начали заполнять улицы Торонто.

ЧМ-2026: в субботу третья страна-участница, США, стартует на Мундиале