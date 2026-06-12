ЧМ-2026: в субботу третья страна-участница, США, стартует на Мундиале
Киев • УНН
США сыграют с Парагваем на ЧМ-2026 в Лос-Анджелесе 13 июня. На открытии выступит Кэти Перри и приедет госсекретарь США Марко Рубио.
В субботу, 13 июня, третья страна-участница Чемпионата мира-2026 — США — начнет свои выступления на Мундиале против сборной Парагвая. Старт поединка в Лос-Анджелесе запланирован на 4:00 по Киеву, а перед этим болельщиков ожидает грандиозное шоу с участием мировых звезд, передает УНН.
Детали
Поединок на "Соу-Фай Стэдиум" между США и Парагваем начнется в 4 утра. Кроме США и Парагвая, в группе D выступают также Турция и Австралия.
Ожидается, что главным хедлайнером станет Кэти Перри. Вместе с ней будут зажигать рэпер Future, бразильская суперзвезда Anitta, нигерийский хитмейкер Rema и южноафриканская певица Tyla, которая таким образом выступит и на открытии в Мексике, и в США.
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Также ожидается, что госсекретарь Марко Рубио отправится в Лос-Анджелес в пятницу на церемонию открытия Чемпионата мира по футболу 2026 года и на первый матч сборной США против Парагвая.
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Всего США и Парагвай встречались между собой 7 раз. Впервые это произошло в 1930 году на ЧМ в Уругвае.
В последний раз команды играли между собой в 2025 году в товарищеском матче. Тогда победу одержали США (2:1).
Букмекеры в этом матче отдают победу американцам, хоть и незначительную — коэффициент 2.09. На победу Парагвая — 3,9, а на ничью — 3,37.
Поединок покажет медиасервис Мегого.
В Мехико началась церемония открытия ЧМ-202611.06.26, 20:33 • 41974 просмотра