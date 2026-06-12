ЧМ-2026: в субботу третья страна-участница, США, стартует на Мундиале

В субботу, 13 июня, третья страна-участница Чемпионата мира-2026 — США — начнет свои выступления на Мундиале против сборной Парагвая. Старт поединка в Лос-Анджелесе запланирован на 4:00 по Киеву, а перед этим болельщиков ожидает грандиозное шоу с участием мировых звезд, передает УНН.

Детали

Поединок на "Соу-Фай Стэдиум" между США и Парагваем начнется в 4 утра. Кроме США и Парагвая, в группе D выступают также Турция и Австралия.

Ожидается, что главным хедлайнером станет Кэти Перри. Вместе с ней будут зажигать рэпер Future, бразильская суперзвезда Anitta, нигерийский хитмейкер Rema и южноафриканская певица Tyla, которая таким образом выступит и на открытии в Мексике, и в США.

В Мехико началась церемония открытия ЧМ-2026

Также ожидается, что госсекретарь Марко Рубио отправится в Лос-Анджелес в пятницу на церемонию открытия Чемпионата мира по футболу 2026 года и на первый матч сборной США против Парагвая.

Рубио посетит церемонию открытия Чемпионата мира по футболу и матч США - Парагвай в Лос-Анджелесе

Всего США и Парагвай встречались между собой 7 раз. Впервые это произошло в 1930 году на ЧМ в Уругвае.

В последний раз команды играли между собой в 2025 году в товарищеском матче. Тогда победу одержали США (2:1).

Букмекеры в этом матче отдают победу американцам, хоть и незначительную — коэффициент 2.09. На победу Парагвая — 3,9, а на ничью — 3,37.

Поединок покажет медиасервис Мегого.

В Мехико началась церемония открытия ЧМ-2026