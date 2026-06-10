Рубио посетит церемонию открытия Чемпионата мира по футболу и матч США - Парагвай в Лос-Анджелесе
Киев • УНН
Госсекретарь США посетит церемонию открытия ЧМ-2026 и матч против Парагвая в Лос-Анджелесе. Рубио также встретится с президентом Сантьяго Пенья.
Государственный департамент сообщает, что госсекретарь Марко Рубио отправится в Лос-Анджелес в пятницу на церемонию открытия чемпионата мира по футболу 2026 года и на первый матч сборной США против Парагвая, который состоится в тот же вечер, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
В заявлении департамента говорится, что Рубио возглавит делегацию США на церемонии открытия в сопровождении министров транспорта и внутренней безопасности Шона Даффи и Марквейна Маллина.
Помимо посещения мероприятий чемпионата мира, Рубио также встретится с президентом Парагвая Сантьяго Пенья в Лос-Анджелесе.
Чемпионат мира-2026 по футболу - в четверг Мексика и ЮАР официально откроют турнир10.06.26, 17:46 • 16871 просмотр