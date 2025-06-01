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Зірка культового серіалу “Відчайдушні домогосподарки” померла після тривалої боротьби з раком

Київ • УНН

 • 2746 перегляди

Американська акторка Валері Махаффі померла у віці 71 року після боротьби з раком. Вона відома за ролями у серіалах "Відчайдушні домогосподарки" та "Юний Шелдон".

Зірка культового серіалу “Відчайдушні домогосподарки” померла після тривалої боротьби з раком

Американська актриса Валері Махаффі, відома за ролями в серіалах "Відчайдушні домогосподарки" та "Дитинство Шелдона" померла після боротьби з раком на 71 році життя. Про це інформує УНН із посиланням на Associated Press (АР).

Деталі

Про смерть актриси повідомили її рідні. Вона пішла із життя у Каліфорнії 30 травня.

Я втратив кохання всього свого життя, а Америка втратила одну зі своїх наймиліших акторок. Нам буде її не вистачати

-сказав її чоловік, актор Джозеф Келл.

Акторка здобула популярність завдяки ролі іпохондричної Єви у комедійній драмі "Північна сторона" (1990-1995), за яку отримала премію "Еммі" у 1992 році. Серед інших відомих робіт – серіали "Безмежне небо", "Відчайдушні домогосподарки", "Мертвий для мене", "Юний Шелдон", "Ехо 3" та інші.

У 2020 році Валері Махаффі була номінована на Independent Spirit Award за роль в інді-фільмі "Французький вихід" з Мішель Пфайффер і Лукасом Геджесом. Крім того, у 2010 році Валері виступила продюсеркою і зіграла головну роль у сімейній драмі "Одинадцяте літо", де також знімалася її донька Еліс Річардс.

Актриса народилася в Індонезії та провела дитинство в різних країнах, зокрема в Нігерії, Великій Британії та США. Свою акторську кар’єру розпочала на сцені Нью-Йорка, зігравши у шести бродвейських виставах, серед яких "Дракула" та "П’єса пам’яті". Вона також була лауреаткою двох премій "Обі" за театральні роботи.

Нагадаємо

На 81-му році життя помер Майкл Б. Третоу, звукорежисер ABBA. Він працював з гуртом з моменту його заснування і зробив великий внесок у створення хітів, таких як "Waterloo".

Авторка "Щоденників вампіра" Ліза Джейн Сміт померла після боротьби з аутоімунною хворобою28.03.25, 17:28 • 25323 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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