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Помер Майкл Б. Третоу: легендарний звукорежисер ABBA пішов з життя у 80 років

Київ • УНН

 • 1038 перегляди

На 81-му році життя помер Майкл Б. Третоу, звукорежисер ABBA. Він працював з гуртом з моменту його заснування і зробив великий внесок у створення хітів, таких як "Waterloo".

Помер Майкл Б. Третоу: легендарний звукорежисер ABBA пішов з життя у 80 років

Учасники гурту ABBA віддали зворушливу шану в соціальних мережах, опублікувавши пост, у якому кожен з них висловився та поділився своїми спогадами про Michael B. Tretow.

Передає УНН із посиланням на Aftonbladet.

Деталі

У віці 80 років помер Майкл Б. Третоу (Michael B. Tretow), колишній звукорежисер гурту ABBA. 

Michael B. Tretow - легенда шведської музики, оскільки як звукорежисер та продюсер, він зробив великий внесок у створення записів гурту ABBA. Також створював звук для інших виконавців, у ЗМІ згадують його роботу на композиціями Теда Арнбйорна Ґердестада. 

У соцмережах Michael B. Tretow хвалять за креативність і теплоту.

Його значення для ABBA неоціненне. Третоу працював з гуртом з самого його заснування 

Зокрема саундпродюсер брав участь у створенні хітів "Ring Ring" та "Waterloo". Усі альбоми гурту ABBA, окрім камбек-альбому "Voyage", несуть  підпис Michael B. Tretow. Тому його також вважали п'ятим учасником легендарного шведського музичного квартету.

Ось що повідомили учасники гурту у пам'ять про свого саундпродюсера:

Ти значив для нас чотирьох в ABBA більше, ніж будь-хто інший. Я сподіваюся і вірю, що ти відчував це протягом усіх років, що минули відтоді, як ми працювали (і сміялися) в студії

- сказав Бенні Андерссон.

Бйорн Ульвеус доповнив: Важливість (Michael B. Tretow) для ABBA неможливо переоцінити. Він був теплою, щедрою людиною та добрим другом. Дякую, Міке, за всі посмішки!

 Ти був дуже хворий, але твій сміх і гумор все ще були з тобою

- зазначила Агнета Фальцког.

Я така щаслива, що змогла провести з вами деякий час кілька тижнів тому, - додала вона.

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Ігор Тележніков

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