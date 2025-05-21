Помер Майкл Б. Третоу: легендарний звукорежисер ABBA пішов з життя у 80 років

Учасники гурту ABBA віддали зворушливу шану в соціальних мережах, опублікувавши пост, у якому кожен з них висловився та поділився своїми спогадами про Michael B. Tretow.

Передає УНН із посиланням на Aftonbladet.

Деталі

У віці 80 років помер Майкл Б. Третоу (Michael B. Tretow), колишній звукорежисер гурту ABBA.

Michael B. Tretow - легенда шведської музики, оскільки як звукорежисер та продюсер, він зробив великий внесок у створення записів гурту ABBA. Також створював звук для інших виконавців, у ЗМІ згадують його роботу на композиціями Теда Арнбйорна Ґердестада.

У соцмережах Michael B. Tretow хвалять за креативність і теплоту.

Його значення для ABBA неоціненне. Третоу працював з гуртом з самого його заснування

Зокрема саундпродюсер брав участь у створенні хітів "Ring Ring" та "Waterloo". Усі альбоми гурту ABBA, окрім камбек-альбому "Voyage", несуть підпис Michael B. Tretow. Тому його також вважали п'ятим учасником легендарного шведського музичного квартету.

Ось що повідомили учасники гурту у пам'ять про свого саундпродюсера:

Ти значив для нас чотирьох в ABBA більше, ніж будь-хто інший. Я сподіваюся і вірю, що ти відчував це протягом усіх років, що минули відтоді, як ми працювали (і сміялися) в студії - сказав Бенні Андерссон.

Бйорн Ульвеус доповнив: Важливість (Michael B. Tretow) для ABBA неможливо переоцінити. Він був теплою, щедрою людиною та добрим другом. Дякую, Міке, за всі посмішки!

Ти був дуже хворий, але твій сміх і гумор все ще були з тобою - зазначила Агнета Фальцког.

Я така щаслива, що змогла провести з вами деякий час кілька тижнів тому, - додала вона.

Нагадаємо

Японська актриса і співачка Міхо Накаяма померла у віці 54 років у своєму будинку в Токіо.

Актриса Софі Найвайде, відома за ролями в дитинстві, померла у віці 24 років.

Помер Рой Томас Бейкер, який зробив пісні Queen хітами