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Помер Рой Томас Бейкер, який зробив пісні Queen хітами

Київ • УНН

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На 78-му році життя помер Рой Томас Бейкер, легендарний рок-продюсер, який працював з Queen над створенням їхніх хітів. Він також співпрацював з багатьма відомими рок-виконавцями.

Помер Рой Томас Бейкер, який зробив пісні Queen хітами

У віці 78 років помер легендарний рок-продюсер і інженер Рой Томас Бейкер. Він доклав руку до численних хітів Queen, зокрема "Bohemian Rhapsody". Про це повідомляє УНН із посиланням на The New York Times.

Деталі

Видання зазначає, що Томас Бейкер помер 12 квітня у своєму будинку в Лейк-Хавасу-Сіті, штат Аризона у США. Про це оголосив його прес-секретар Боб Мерліс, який сказав у заяві, що причина смерті неясна.

Хто такий Рой Томас Бейкер

Рой Томас Бейкер народився 10 листопада 1946 року в англійському Хемпстеді.

Бейкер розпочав свою музичну кар’єру як допоміжний інженер у Decca Studios у Лондоні, де він допомагав у розробці альбомів Девіда Боуї, The Who, The Rolling Stones та інших під ім’ям Рой Бейкер. Згодом він піднявся по кар’єрних сходах і став головним інженером, працюючи над "Bang a Gong" Т. Рекса та "Alright Now" Фрі.

Протягом своєї кар'єри він працював продюсером і звукорежисером у кількох студіях звукозапису.Рой Томас Бейкер продюсував культових рок-виконавців, таких як Queen, Journey, Foreigner, Ozzy Osbourne, Mötley Crüe, The Cars, Devo , Cheap Trick, Alice Cooper тощо.

Співпраця з QEEN

Бейкер познайомився з гуртом на початку 1970-х, коли працював у компанії під назвою Trident і пішов подивитися на новий студійний комплекс у Лондоні. В інтерв'ю 1979 року продюсер сказав, що тоді група тільки починала свою діяльність і записувала безкоштовні демонстраційні записи аби "допомогти новій студії перевірити її звук".

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Бейкер продюсував перші чотири альбоми Queen. Однойменний дебют гурту був записаний у той час, коли Бейкер, за його словами, вирішив більше не займатися продюсерською роботою. Найбільш відомим Бейкер став через те, що допоміг створити майже шестихвилинну "Богемну рапсодію" Queen.

Пісня не старіє, оскільки вона не обмежується жодним жанром музики. Я думав, що це стане хітом, але ми не знали, що це буде настільки великим. Я не знав, що про це все ще будуть говорити через 30 років

- сказав він виданню в інтерв'ю 2005 року.

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