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Financial Times

MIM-104 Patriot

Умер Рой Томас Бейкер, который сделал песни Queen хитами

Киев • УНН

 • 1302 просмотра

На 78-м году жизни умер Рой Томас Бейкер, легендарный рок-продюсер, работавший с Queen над созданием их хитов. Он также сотрудничал со многими известными рок-исполнителями.

Умер Рой Томас Бейкер, который сделал песни Queen хитами

В возрасте 78 лет скончался легендарный рок-продюсер и инженер Рой Томас Бейкер. Он приложил руку к многочисленным хитам Queen, в частности "Bohemian Rhapsody". Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Издание отмечает, что Томас Бейкер умер 12 апреля в своем доме в Лейк-Хавасу-Сити, штат Аризона в США. Об этом объявил его пресс-секретарь Боб Мерлис, который сказал в заявлении, что причина смерти неясна.

Кто такой Рой Томас Бейкер

Рой Томас Бейкер родился 10 ноября 1946 года в английском Хемпстеде.

Бейкер начал свою музыкальную карьеру как вспомогательный инженер в Decca Studios в Лондоне, где он помогал в разработке альбомов Дэвида Боуи, The Who, The Rolling Stones и других под именем Рой Бейкер. Впоследствии он поднялся по карьерной лестнице и стал главным инженером, работая над "Bang a Gong" Т. Рекса и "Alright Now" Фри.

На протяжении своей карьеры он работал продюсером и звукорежиссером в нескольких студиях звукозаписи.Рой Томас Бейкер продюсировал культовых рок-исполнителей, таких как Queen, Journey, Foreigner, Ozzy Osbourne, Mötley Crüe, The Cars, Devo, Cheap Trick, Alice Cooper и т.д.

Сотрудничество с QEEN

Бейкер познакомился с группой в начале 1970-х, когда работал в компании под названием Trident и пошел посмотреть на новый студийный комплекс в Лондоне. В интервью 1979 года продюсер сказал, что тогда группа только начинала свою деятельность и записывала бесплатные демонстрационные записи, чтобы "помочь новой студии проверить ее звук".

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Бейкер продюсировал первые четыре альбома Queen. Одноименный дебют группы был записан в то время, когда Бейкер, по его словам, решил больше не заниматься продюсерской работой. Наиболее известным Бейкер стал из-за того, что помог создать почти шестиминутную "Богемную рапсодию" Queen.

Песня не стареет, поскольку она не ограничивается никаким жанром музыки. Я думал, что это станет хитом, но мы не знали, что это будет настолько большим. Я не знал, что об этом все еще будут говорить через 30 лет

- сказал он изданию в интервью 2005 года.

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Алена Уткина

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