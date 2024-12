Стинг исполнил свой хит "Shape of my Heart" под аккомпанемент украинского воина-бандуриста

Британский исполнитель Стинг в Лос-Анджелесе спел свой хит "Shape of My Heart" под аккомпанемент украинского военного и бандуриста Тараса Столяра. Об этом сообщает общественная организация "Украинский культурный десант" в Instagram, пишет УНН.

Детали

73-летний легендарный британский певец и музыкант Гордон Мэттью Томас Самнер, которого мир знает под сценическим именем Стинг, спел свой хит "Shape of My Heart" под аккомпанемент украинской бандуры, на которой мастерски играл военнослужащий ВСУ, Заслуженный артист Украины Тарас Столяр.

С мировой звездой украинские военные из "Культурного десанта" встретились дома у Шона Пена в Лос-Анджелесе. Кроме Стинга, там присутствовали группы The Killers и Queens of the Stone Age.

Понравилась ли Стингу такая версия? Ответ очевиден - на следующий день Тарас Столяр аккомпанировал Стингу уже на его сольном концерте, - говорится в публикации.

