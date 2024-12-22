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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стинг исполнил свой хит "Shape of my Heart" под аккомпанемент украинского воина-бандуриста

Стинг исполнил свой хит "Shape of my Heart" под аккомпанемент украинского воина-бандуриста

Киев  •  УНН

 • 1865 просмотра

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Британский музыкант Стинг выступил с украинским военным Тарасом Столяром, который сыграл «Shape of My Heart» на бандуре. Выступление состоялось в Лос-Анджелесе в доме Шона Пена, после чего Столяр аккомпанировал Стингу на его сольном концерте.

Британский исполнитель Стинг в Лос-Анджелесе спел свой хит "Shape of My Heart" под аккомпанемент украинского военного и бандуриста Тараса Столяра. Об этом сообщает общественная организация "Украинский культурный десант" в Instagram, пишет УНН.

Детали

73-летний легендарный британский певец и музыкант Гордон Мэттью Томас Самнер, которого мир знает под сценическим именем Стинг, спел свой хит "Shape of My Heart" под аккомпанемент украинской бандуры, на которой мастерски играл военнослужащий ВСУ, Заслуженный артист Украины Тарас Столяр.

С мировой звездой украинские военные из "Культурного десанта" встретились дома у Шона Пена в Лос-Анджелесе. Кроме Стинга, там присутствовали группы The Killers и Queens of the Stone Age.

Понравилась ли Стингу такая версия? Ответ очевиден - на следующий день Тарас Столяр аккомпанировал Стингу уже на его сольном концерте,

- говорится в публикации.

Через сеть российской пропаганды в Италии распространили фейк о том, что Зеленский якобы купил винодельню Стинга9 авг. 2024, 09:43 • 30550 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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